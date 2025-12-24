Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Filho de Viih Tube sofre queimadura de segundo grau e passa por cirurgia: 'Foi tudo muito rápido'

Viih Tube contou detalhes do acidente e tranquilizou seguidores sobre o estado de saúde do filho, Ravi, de 1 ano

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 14:30

Filho de Viih Tube sofre queimadura de segundo grau e passa por cirurgia
Filho de Viih Tube sofre queimadura de segundo grau e passa por cirurgia Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um momento de lazer acabou virando um grande susto para Viih Tube e Eliezer. No último domingo (21), a influenciadora usou as redes sociais para contar que o filho mais novo do casal, Ravi, de apenas 1 ano, sofreu uma queimadura de segundo grau na mão e precisou passar por uma cirurgia.

Segundo Viih, o acidente aconteceu de forma extremamente rápida, algo comum quando se trata de crianças pequenas. Ravi estava acompanhado da babá após um passeio de buggy. Mesmo com o veículo já desligado, o motor ainda permanecia quente. Ao correr para abraçar o pai, o menino encostou a mão na peça aquecida, causando a queimadura.

Leia mais

Imagem - Ludmilla recusa homenagem do SBT e dispara contra emissora: 'Racismo não se resolve com prêmio'

Ludmilla recusa homenagem do SBT e dispara contra emissora: 'Racismo não se resolve com prêmio'

Imagem - Após desabafo de Leticia Birkheuer, filho aparece com o pai e relata agressão: 'Estou cansado'

Após desabafo de Leticia Birkheuer, filho aparece com o pai e relata agressão: 'Estou cansado'

Imagem - Após meses separados, Mara Maravilha reata casamento com o pai de seu filho: 'Um novo começo'

Após meses separados, Mara Maravilha reata casamento com o pai de seu filho: 'Um novo começo'

“Foi tudo muito rápido. O buggy já estava desligado, mas o motor ainda quente. O Eli nem sabia que eles tinham acabado de usar o veículo. Quando vimos, já tinha acontecido”, explicou a influenciadora, visivelmente abalada, mas calma ao relatar o ocorrido.

Por conta da gravidade da lesão, Ravi precisou passar por um procedimento cirúrgico chamado desbridamento, que consiste na retirada da pele queimada para evitar infecções e auxiliar na recuperação. Apesar do susto, Viih fez questão de tranquilizar os fãs e afirmou que o filho está bem e se recuperando.

Filho de Viih Tube sofre queimadura de segundo grau e passa por cirurgia

Filho de Viih Tube sofre queimadura de segundo grau e passa por cirurgia por Reprodução/Redes Sociais
No último domingo (21), a influenciadora usou as redes sociais para contar que o filho mais novo do casal por Reprodução/Redes Sociais
Ravi, de apenas 1 ano, sofreu uma queimadura de segundo grau na mão e precisou passar por uma cirurgia por Reprodução/Redes Sociais
Viih Tube e Eliezer contam sobre o acidente de Ravi no Encontro  por Reprodução/Redes Sociais
Segundo Viih, o acidente aconteceu de forma extremamente rápida, algo comum quando se trata de crianças pequenas por Reprodução/Redes Sociais
Ravi estava acompanhado da babá após um passeio de buggy. Mesmo com o veículo já desligado, o motor ainda permanecia quente por Reprodução/Redes Sociais
Ao correr para abraçar o pai, o menino encostou a mão na peça aquecida, causando a queimadura por Reprodução/Redes Sociais
Por conta da gravidade da lesão, Ravi precisou passar por um procedimento cirúrgico chamado desbridamento, que consiste na retirada da pele queimada para evitar infecções e auxiliar na recuperação por Reprodução/Redes Sociais
Apesar do susto, Viih fez questão de tranquilizar os fãs e afirmou que o filho está bem e se recuperando por Reprodução/Redes Sociais
Ravi está se recuperando após a cirurgia  por Reprodução/Redes Sociais
Filho de Viih Tube sofre queimadura de segundo grau e passa por cirurgia por Reprodução/Redes Sociais
Ravi, filho de Viih Tube, após cirurgia  por Reprodução/Redes Sociais
Filho de Viih Tube sofre queimadura de segundo grau e passa por cirurgia por Reprodução/Redes Sociais
1 de 13
Filho de Viih Tube sofre queimadura de segundo grau e passa por cirurgia por Reprodução/Redes Sociais

“Essas coisas acontecem muito rápido com criança. Graças a Deus, ele está bem, foi cuidado, e agora é acompanhar a recuperação”, disse ela.

Ravi é o segundo filho de Viih Tube e Eliezer. O casal também é pai de Lua, de 2 anos. A influenciadora aproveitou o relato para alertar outros pais sobre como acidentes domésticos e situações aparentemente simples podem se tornar perigosas em segundos.

Leia mais

Imagem - Ex-atriz da Globo revela gasto de R$ 1 milhão em disputa pela guarda do filho e faz apelo: 'Não vou desistir'

Ex-atriz da Globo revela gasto de R$ 1 milhão em disputa pela guarda do filho e faz apelo: 'Não vou desistir'

Imagem - Fiuk aparece com rosto machucado em foto e preocupa fãs nas redes sociais

Fiuk aparece com rosto machucado em foto e preocupa fãs nas redes sociais

Imagem - Universo tem uma surpresa: Hoje (24 de dezembro) Vênus muda tudo no amor para 3 signos

Universo tem uma surpresa: Hoje (24 de dezembro) Vênus muda tudo no amor para 3 signos

Tags:

Cirurgia Bebê Viih Tube

Mais recentes

Imagem - Estela desiste do casamento em 'Êta Mundo Melhor!' desta quarta (24)

Estela desiste do casamento em 'Êta Mundo Melhor!' desta quarta (24)
Imagem - Após queimadura, filho de Viih Tube retorna ao hospital: 'Segundo procedimento'

Após queimadura, filho de Viih Tube retorna ao hospital: 'Segundo procedimento'
Imagem - Quais são os melhores alimentos para levar para a praia no Verão? Saiba

Quais são os melhores alimentos para levar para a praia no Verão? Saiba

MAIS LIDAS

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (24) favorecem sorte e prosperidade
01

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (24) favorecem sorte e prosperidade

Imagem - Decisão tomada: supermercados vão fechar aos domingos a partir de 2026; veja onde
02

Decisão tomada: supermercados vão fechar aos domingos a partir de 2026; veja onde

Imagem - Motivo revelado: por que Paolla Oliveira e Diogo Nogueira se separaram
03

Motivo revelado: por que Paolla Oliveira e Diogo Nogueira se separaram

Imagem - Carta O Mago ativa o poder de ação dos signos na véspera de Natal desta quarta (24 de dezembro)
04

Carta O Mago ativa o poder de ação dos signos na véspera de Natal desta quarta (24 de dezembro)