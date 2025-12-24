Filho de Viih Tube sofre queimadura de segundo grau e passa por cirurgia: 'Foi tudo muito rápido'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 14:30
Um momento de lazer acabou virando um grande susto para Viih Tube e Eliezer. No último domingo (21), a influenciadora usou as redes sociais para contar que o filho mais novo do casal, Ravi, de apenas 1 ano, sofreu uma queimadura de segundo grau na mão e precisou passar por uma cirurgia.
Segundo Viih, o acidente aconteceu de forma extremamente rápida, algo comum quando se trata de crianças pequenas. Ravi estava acompanhado da babá após um passeio de buggy. Mesmo com o veículo já desligado, o motor ainda permanecia quente. Ao correr para abraçar o pai, o menino encostou a mão na peça aquecida, causando a queimadura.
“Foi tudo muito rápido. O buggy já estava desligado, mas o motor ainda quente. O Eli nem sabia que eles tinham acabado de usar o veículo. Quando vimos, já tinha acontecido”, explicou a influenciadora, visivelmente abalada, mas calma ao relatar o ocorrido.
Por conta da gravidade da lesão, Ravi precisou passar por um procedimento cirúrgico chamado desbridamento, que consiste na retirada da pele queimada para evitar infecções e auxiliar na recuperação. Apesar do susto, Viih fez questão de tranquilizar os fãs e afirmou que o filho está bem e se recuperando.
“Essas coisas acontecem muito rápido com criança. Graças a Deus, ele está bem, foi cuidado, e agora é acompanhar a recuperação”, disse ela.
Ravi é o segundo filho de Viih Tube e Eliezer. O casal também é pai de Lua, de 2 anos. A influenciadora aproveitou o relato para alertar outros pais sobre como acidentes domésticos e situações aparentemente simples podem se tornar perigosas em segundos.