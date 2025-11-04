Acesse sua conta
Adriane Galisteu revela o que série sobre Senna vai mostrar: ’Não é resposta à família’

Apresentadora lança o documentário e afirma que projeto nasceu do desejo de contar sua própria história

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 06:25

Ayrton Senna e Adriane Galisteu
Ayrton Senna e Adriane Galisteu

Adriane Galisteu estreia nesta quinta-feira (6) o documentário Meu Ayrton por Adriane Galisteu, produção da HBO Max que revisita seu relacionamento com Ayrton Senna, morto em 1994. Em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (3), a apresentadora explicou que a série não tem intenção de provocar polêmicas nem de responder à família do piloto, que apoiou outra produção recente sobre o ídolo.

“Esse documentário não é para causar polêmica, não é uma resposta. É apenas a minha história, o que eu vivi”, afirmou Galisteu. “Todo mundo já contou o Ayrton como herói das pistas. Eu quis mostrar o homem por trás do capacete, o herói sem uniforme”, completou.

Adriane Galisteu e Ayrton Senna por Reprodução

Galisteu contou que chegou a pensar em desistir do projeto, que mistura memórias pessoais com imagens inéditas do casal. Segundo ela, revisitar o período mais intenso e doloroso de sua vida exigiu preparo emocional. “Voltar a esse lugar foi difícil. Vivi momentos de felicidade extrema e de tristeza profunda. Hoje, aos 52 anos, consigo olhar para a menina de 19 que eu era e acolhê-la, sem julgamentos”, disse.

A apresentadora também revelou que o incentivo para seguir em frente veio do marido, o empresário Alexandre Iódice, que a convenceu sobre a importância de registrar sua versão da história. “Eu precisava colocar a minha voz nesse capítulo, porque vivi ao lado dele até o último dia”, afirmou.

A série promete mostrar um lado mais íntimo de Ayrton Senna, com depoimentos de amigos e pessoas próximas que nunca haviam falado publicamente sobre o piloto. “Era uma relação leve, divertida e muito verdadeira. A gente se divertia e se amava de um jeito muito simples”, contou Adriane.

Com estreia marcada para o dia 6 de novembro, Meu Ayrton por Adriane Galisteu chega à HBO Max quase um ano após a série Senna, da Netflix, que foi alvo de críticas por retratar de forma superficial o relacionamento do piloto com a apresentadora.

