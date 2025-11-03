NOVO HIT

Com coreografia inusitada, Claudia Leitte lança nova música 'Mergulhando' em première no Recife

Faixa inédita faz parte do projeto audiovisual “Especiarias” e será lançada oficialmente no dia 13 de novembro

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 12:32

Claudia Leitte apresenta Mergulhando em première no Recife Crédito: Reprodução/Instagram

Claudia Leitte surpreendeu os fãs neste sábado (1º) ao apresentar pela primeira vez sua nova música, Mergulhando, durante uma première exclusiva em um cinema no Recife. O evento marcou o início da divulgação de seu novo projeto, Especiarias, que mistura música e cinema em um formato inédito para a cantora.

A artista apareceu radiante na tela e no palco, dançando e cantando ao som da nova faixa, que promete ser uma das apostas para o Carnaval de 2026. O público reagiu com euforia, transformando a sessão em uma verdadeira festa.

Durante a exibição, Claudia explicou que o projeto Especiarias foi pensado como uma experiência sensorial, com um curta-metragem dividido em três partes, cada uma inspirada em uma faixa do álbum. “É um projeto sobre sabores, cheiros e sentimentos. Cada música tem uma cor, um tempero e uma emoção diferente”, disse a cantora.

O cronograma de lançamentos já está definido. A Chave será lançada na terça-feira (4), seguida por Se Um Dia Chorei na quinta (6). Na terça seguinte (11), chega a faixa-título Especiarias, acompanhada da estreia do curta completo no YouTube e nas redes sociais da artista, às 21h.