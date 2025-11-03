Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Com coreografia inusitada, Claudia Leitte lança nova música 'Mergulhando' em première no Recife

Faixa inédita faz parte do projeto audiovisual “Especiarias” e será lançada oficialmente no dia 13 de novembro

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 12:32

Claudia Leitte apresenta Mergulhando em première no Recife
Claudia Leitte apresenta Mergulhando em première no Recife Crédito: Reprodução/Instagram

Claudia Leitte surpreendeu os fãs neste sábado (1º) ao apresentar pela primeira vez sua nova música, Mergulhando, durante uma première exclusiva em um cinema no Recife. O evento marcou o início da divulgação de seu novo projeto, Especiarias, que mistura música e cinema em um formato inédito para a cantora.

A artista apareceu radiante na tela e no palco, dançando e cantando ao som da nova faixa, que promete ser uma das apostas para o Carnaval de 2026. O público reagiu com euforia, transformando a sessão em uma verdadeira festa.

Durante a exibição, Claudia explicou que o projeto Especiarias foi pensado como uma experiência sensorial, com um curta-metragem dividido em três partes, cada uma inspirada em uma faixa do álbum. “É um projeto sobre sabores, cheiros e sentimentos. Cada música tem uma cor, um tempero e uma emoção diferente”, disse a cantora.

Claudia Leitte

Claudia Leitte por Divulgação
Claudia Leitte e a filha Bela por Reprodução/Instagram
Carlinhos Brown e Claudia Leitte por Marina Silva/CORREIO
Claudia Leitte comandou o bloco Blow Out no Circuito Barra-Ondina por Arisson Marinho/CORREIO
Claudia Leitte por Marina Silva/CORREIO
Claudia Leitte por Reprodução
Claudia Leitte por Nara/divulgação
Claudia Leitte por Divulgação
Claudia Leitte durante entrevista no CarnaUOL 2025 por Reprodução
Claudia Leitte por Divulgação
Claudia Leitte por Reprodução
Claudia Leitte por Reprodução
Claudia Leitte por Divulgação
Claudia Leitte por Zé Paulo Cardeal/TV Globo
Claudia Leitte por Reprodução / Instagram
Claudia Leitte por divulgação
Claudia Leitte e marido por Reprodução / Redes sociais
Claudia Leittte por Reprodução/Instagram
Claudia Leitte por Elias Dantas/Alô Alô Bahia
Claudia Leitte escolheu look inspirado em sorvete por Renam Christofoletti/Divulgação
Claudia Leitte se inspirou em um urso de pelúcia para desfile no bloco Blow Out por Arisson Marinho/CORREIO
Claudia Leitte no Festival de Verão 2024 por Ana Lucia Albuquerque/CORREIO
Claudia Leitte por Reprodução/Instagram
Claudia Leitte comenta sobre primeira vez no trio elétrico por YouTube
Claudia Leitte vai trazer a Praia da Claudinha para Salvador, em fevereiro por Foto: Almiro Lopes/ CORREIO
Claudia Leitte faz 45 anos por Reprodução/Redes Sociais
Claudia Leitte faz 45 anos por Reprodução/Redes Sociais
Claudia Leitte faz 45 anos por Reprodução/Redes Sociais
Claudia Leitte faz 45 anos por Reprodução/Redes Sociais
Claudia Leitte faz 45 anos por Reprodução/Redes Sociais
Claudia Leitte faz 45 anos por Reprodução/Redes Sociais
Claudia Leitte faz 45 anos por Reprodução/Redes Sociais
Claudia Leitte faz 45 anos por Reprodução/Redes Sociais
Claudia Leitte faz 45 anos por Reprodução/Redes Sociais
1 de 34
Claudia Leitte por Divulgação

O cronograma de lançamentos já está definido. A Chave será lançada na terça-feira (4), seguida por Se Um Dia Chorei na quinta (6). Na terça seguinte (11), chega a faixa-título Especiarias, acompanhada da estreia do curta completo no YouTube e nas redes sociais da artista, às 21h.

O single Mergulhando estará disponível em todas as plataformas digitais a partir do dia 13 de novembro e promete abrir a nova fase da cantora com um som vibrante e pop, mantendo as raízes do axé que marcaram sua trajetória.

Leia mais

Imagem - Justiça nega bloqueio de R$ 100 milhões solicitado por Zé Felipe em briga milionária com Virginia Fonseca

Justiça nega bloqueio de R$ 100 milhões solicitado por Zé Felipe em briga milionária com Virginia Fonseca

Imagem - De Hollywood ao Jornal Nacional: a história inesperada por trás da vinheta mais famosa da TV brasileira

De Hollywood ao Jornal Nacional: a história inesperada por trás da vinheta mais famosa da TV brasileira

Imagem - Galisteu pede desculpas ao grupo Pixote após confusão e expulsão de participante em A Fazenda 17

Galisteu pede desculpas ao grupo Pixote após confusão e expulsão de participante em A Fazenda 17

Tags:

Música Claudia Leitte axé Music

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - 'Ela é manipuladora': relembre o depoimento de Andreas no julgamento da irmã, Suzane von Richthofen

'Ela é manipuladora': relembre o depoimento de Andreas no julgamento da irmã, Suzane von Richthofen
Imagem - Só 11 casos no mundo: cientistas descobrem novo tipo de diabetes

Só 11 casos no mundo: cientistas descobrem novo tipo de diabetes

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada