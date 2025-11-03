Justiça nega bloqueio de R$ 100 milhões solicitado por Zé Felipe em briga milionária com Virginia Fonseca

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 3 de novembro de 2025 às 10:27
A disputa judicial entre Zé Felipe e Virginia Fonseca segue movimentando os tribunais e as redes sociais. Após o fim do casamento em maio de 2025, o cantor entrou com uma ação pedindo o bloqueio de R$ 100 milhões e a investigação do patrimônio da influenciadora, mas parte dos pedidos foi negada pela Justiça.
De acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o processo foi protocolado em 24 de julho na 6ª Vara da Família de Goiânia. O artista solicitava uma análise detalhada dos extratos bancários de Virginia para garantir metade do patrimônio estimado em R$ 200 milhões, mas o juiz responsável indeferiu o pedido de bloqueio imediato.
Virginia, Zé Felipe e filhos
Segundo o portal LeoDias, a Justiça também não acatou o pedido inicial do cantor para investigação urgente dos bens. Zé Felipe teria alegado que, durante os cinco anos de casamento, não participou da administração do patrimônio da ex-mulher, o que levantou suspeitas sobre possíveis valores não declarados ou transferências para o exterior.
Casados sob o regime de comunhão parcial de bens, o ex-casal já havia resolvido questões relacionadas à guarda dos três filhos e à pensão alimentícia no divórcio, deixando a divisão financeira para um processo separado. A Justiça agora avalia como será feita a partilha dos bens adquiridos durante a união.
Entre os patrimônios em disputa estão mansões em Goiânia e Mangaratiba, dois apartamentos em São Paulo e um jato particular. Enquanto isso, Virginia mantém suas atividades empresariais normalmente e segue à frente de sua marca de beleza.