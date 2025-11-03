Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Justiça nega bloqueio de R$ 100 milhões solicitado por Zé Felipe em briga milionária com Virginia Fonseca

Cantor pediu análise de extratos e bloqueio de valores no processo de partilha com a ex-esposa, mas teve pedidos rejeitados; divisão de bens segue em fase posterior

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 10:27

Justiça rejeita pedido de bloqueio de R$ 100 milhões feito por Zé Felipe contra Virginia Fonseca
Justiça rejeita pedido de bloqueio de milhões feito por Zé Felipe contra Virginia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram

A disputa judicial entre Zé Felipe e Virginia Fonseca segue movimentando os tribunais e as redes sociais. Após o fim do casamento em maio de 2025, o cantor entrou com uma ação pedindo o bloqueio de R$ 100 milhões e a investigação do patrimônio da influenciadora, mas parte dos pedidos foi negada pela Justiça.

De acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o processo foi protocolado em 24 de julho na 6ª Vara da Família de Goiânia. O artista solicitava uma análise detalhada dos extratos bancários de Virginia para garantir metade do patrimônio estimado em R$ 200 milhões, mas o juiz responsável indeferiu o pedido de bloqueio imediato.

Virginia, Zé Felipe e filhos

Virgínia e Zé Felipe por Reprodução
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Virgnia, Zé Felipe e filhos por Reprodução
Virginia e Zé Felipe com os filhos por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe juntos na festa do filho por Reprodução/Instagram
Virgínia e Zé Felipe por Reprodução
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Zé Felipe, Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
1 de 15
Virgínia e Zé Felipe por Reprodução

Segundo o portal LeoDias, a Justiça também não acatou o pedido inicial do cantor para investigação urgente dos bens. Zé Felipe teria alegado que, durante os cinco anos de casamento, não participou da administração do patrimônio da ex-mulher, o que levantou suspeitas sobre possíveis valores não declarados ou transferências para o exterior.

Leia mais

Faixa com o rosto e nome do amado e bolsa de R$ 300 mil: veja como Virgínia foi torcer por Vini Jr

Virginia vai reivindicar sua parte dos direitos autorais de músicas de Zé Felipe, diz portal

Zé Felipe entra na Justiça para investigar gastos de Virginia na Europa, diz colunista

Virginia Fonseca monta guarda-roupa em Madri após assumir namoro com Vini Jr.: 'Comprar coisas para deixar aqui'

Casados sob o regime de comunhão parcial de bens, o ex-casal já havia resolvido questões relacionadas à guarda dos três filhos e à pensão alimentícia no divórcio, deixando a divisão financeira para um processo separado. A Justiça agora avalia como será feita a partilha dos bens adquiridos durante a união.

Entre os patrimônios em disputa estão mansões em Goiânia e Mangaratiba, dois apartamentos em São Paulo e um jato particular. Enquanto isso, Virginia mantém suas atividades empresariais normalmente e segue à frente de sua marca de beleza.

Leia mais

Imagem - De Hollywood ao Jornal Nacional: a história inesperada por trás da vinheta mais famosa da TV brasileira

De Hollywood ao Jornal Nacional: a história inesperada por trás da vinheta mais famosa da TV brasileira

Imagem - Galisteu pede desculpas ao grupo Pixote após confusão e expulsão de participante em A Fazenda 17

Galisteu pede desculpas ao grupo Pixote após confusão e expulsão de participante em A Fazenda 17

Imagem - Luiz Bacci detona Luciano Huck após discurso sobre operação no Rio e dispara: ‘Só tem bandido’

Luiz Bacci detona Luciano Huck após discurso sobre operação no Rio e dispara: ‘Só tem bandido’

Tags:

zé Felipe Virginia Fonseca

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - 'Ela é manipuladora': relembre o depoimento de Andreas no julgamento da irmã, Suzane von Richthofen

'Ela é manipuladora': relembre o depoimento de Andreas no julgamento da irmã, Suzane von Richthofen
Imagem - Só 11 casos no mundo: cientistas descobrem novo tipo de diabetes

Só 11 casos no mundo: cientistas descobrem novo tipo de diabetes

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada