BLOQUEIO DE MILHÕES

Justiça nega bloqueio de R$ 100 milhões solicitado por Zé Felipe em briga milionária com Virginia Fonseca

Cantor pediu análise de extratos e bloqueio de valores no processo de partilha com a ex-esposa, mas teve pedidos rejeitados; divisão de bens segue em fase posterior

Heider Sacramento

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 10:27

Justiça rejeita pedido de bloqueio de milhões feito por Zé Felipe contra Virginia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram

A disputa judicial entre Zé Felipe e Virginia Fonseca segue movimentando os tribunais e as redes sociais. Após o fim do casamento em maio de 2025, o cantor entrou com uma ação pedindo o bloqueio de R$ 100 milhões e a investigação do patrimônio da influenciadora, mas parte dos pedidos foi negada pela Justiça.

De acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o processo foi protocolado em 24 de julho na 6ª Vara da Família de Goiânia. O artista solicitava uma análise detalhada dos extratos bancários de Virginia para garantir metade do patrimônio estimado em R$ 200 milhões, mas o juiz responsável indeferiu o pedido de bloqueio imediato.

Segundo o portal LeoDias, a Justiça também não acatou o pedido inicial do cantor para investigação urgente dos bens. Zé Felipe teria alegado que, durante os cinco anos de casamento, não participou da administração do patrimônio da ex-mulher, o que levantou suspeitas sobre possíveis valores não declarados ou transferências para o exterior.

Casados sob o regime de comunhão parcial de bens, o ex-casal já havia resolvido questões relacionadas à guarda dos três filhos e à pensão alimentícia no divórcio, deixando a divisão financeira para um processo separado. A Justiça agora avalia como será feita a partilha dos bens adquiridos durante a união.