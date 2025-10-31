BRIGA JUDICIAL

Virginia vai reivindicar sua parte dos direitos autorais de músicas de Zé Felipe, diz portal

Influenciadora digital e sertanejo travam guerra judicial

Felipe Sena

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 19:19

Virginia e Zé Felipe travam briga na justiça Crédito: Reprodução | Instagram

Fotos românticas para cá, anúncio de namoro com direito a pétalas de rosas, foto no campo, e mais. Se o clima parecia tranquilo após o divórcio de Virginia e Zé Felipe, que já encontraram outras pessoas para viver um novo ciclo amoroso, a guerra judicial que se instalou entre o ex-casal demonstra outra coisa.

Virginia e Zé Felipe 1 de 12

Após abrir um pedido de abertura de uma audiência na justiça para averiguar os gastos de Virginia em Madri, a influenciadora rebateu a altura. Segundo informações obtidas pelo portal LeoDias, Virginia pretende reinvidicar sua parte nos direitos autorais das músicas lançadas pelo artista durante o casamento.

Com mais de 50 milhões de seguidores nas redes sociais, Virginia atuou de forma ativa na carreira do ex-esposo, com participação em videoclipes, criação de coreografias para as redes sociais, dançando em shows e até se arriscando como cantora.

No início do casamento, a influenciadora gravou a música “Tranquilita”, lançada em 2021, que chegou a receber recusa do público por causa da pegada mais pop. Inclusive, outros artistas não quiseram participar da canção. O estilo popular na época era a pisadinha.

Apesar da briga judicial, o casal se encontra mais próximo de fechar um acordo sobre a divisão patrimonial. Zé Felipe chegou a alcançar o Top 1 do Spotify Brasil em várias momentos.

Em 2022, um ano após o casamento, o cantor se destacou nas paradas de sucesso, alcançando o primeiro lugar com “Toma Toma Vapo Vapo”, parceria com MC Danny. Mais tarde com “Roça em Mim”, parceria com Ana Castela, sua atual namorada. Em 2024, também liderou o Spotify Brasil com a música “Patrai”, em parceria com Nattan e Rei da Batidinha