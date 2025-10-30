Acesse sua conta
Virginia compartilha álbum de fotos com Vini Jr. em Mônaco: 'Dia especial'

Influenciadora e jogador do Real Madrid estão namorando oficialmente após pedido nesta terça (28)

  Elis Freire

  Elis Freire

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 20:40

Virginia e Vini Jr. em Mônaco
Virginia e Vini Jr. em Mônaco Crédito: Reprodução / Instagram

Sem mais rosto escondido! Agora assumidos para todos o país, Virginia Fonseca e Vini Jr. surgiram em uma bela sequência de fotos nas redes sociais pelo Mônaco, pequeno país independente ao sul da França. A influenciadora publicou o álbuns de fotos nesta quinta-feira (30), dois dias após o romântico pedido de namoro exibido para os seguidores na terça (28). Os dois seguem passeando pela Europa em clima de lua de mel. 

 “Registrando aqui esse dia especial em Mônaco”, escreveu a sócia da We Pink. Na sequência de registros também aparecem alguns amigos do casal, como o jogador Eder Militão e sua esposa, Tainá Castro.

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
1 de 13
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução

Nos comentários, amigos e fãs celebraram o momento do casal. "Linda perfeita radiante e felizzzz", elogiou uma fã. "Cuida bem dela", frizou outra. "Ta servindo estilo viu”, disse o influencer Rafa Uccman. “Foi bom demais”, comentou Duda Freire. “A gente torce pela sua felicidade gata!!”, desejou Thainara Bassi.

