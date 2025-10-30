Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Zé Felipe muda tatuagem com apelido de Virginia, e fãs apontam homenagem para Ana Castela

Cantor transformou 'Vi'', que fazia referência à ex-mulher, em 'Vida'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 10:11

Zé Felipe e Ana Castela
Zé Felipe e Ana Castela Crédito: Reprodução/Instagram

A tatuagem que Zé Felipe tinha no pescoço em homenagem a Virginia Fonseca agora está modificada. Ao postar fotos com Ana Castela, o cantor mostrou que transformou o 'Vi', apelido da ex-mulher, em 'Vida'. O novo desenho, inclusive, pode ser um recado para a atual namorada.

A Boiadeira revelou um detalhe íntimo do relacionamento durante uma brincadeira com Celso Portiolli em participação no programa "Domingo Legal", exibido pelo SBT em outubro de 2025. Na ocasião, ela precisava se declarar usando os nomes de objetos mostrados pelo apresentador e, quando ele ergueu um celular, ela afirmou: "Nas horas em que te ligo com meu telefone, que, aliás, cê sabe, seu contato está escrito 'vida'".

Antes e depois da tatuagem de Zé Felipe

Antes e depois da tatuagem de Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Antes e depois da tatuagem de Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca está removendo tatuagem com nome do ex-marido por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
1 de 7
Antes e depois da tatuagem de Zé Felipe por Reprodução/Instagram

A revelação ganhou ainda mais destaque após Zé Felipe surgir com um curativo no pescoço e, posteriormente, exibir a tatuagem modificada. O desenho que antes homenageava Virgínia - mãe de seus três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo - agora traz a palavra "Vida", justamente como é chamado por Ana Castela.

A coincidência não passou despercebida pelo público. "A Ana chama ele de Vida. Lembra que ela falou no Domingo Legal?", apontou uma seguidora. "Bem mais rápido do que remover. E criativo também", escreveu outra. "Ele simplesmente voltou a ter vida. Esse menino tem outro brilho. Deus te abençoe, Zé Felipe", disse mais uma.

Virgínia e Zé Felipe fizeram as tatuagens em janeiro de 2023, durante uma live. A apresentadora do 'Sabadou', do SBT, foi a primeira a iniciar a remoção do apelido do cantor do pescoço. Ela chegou a comentar sobre as dores do tratamento a laser para apagar o desenho de 'Zé'.

Virginia Fonseca teria removido a tatuagem no pescoço em homenagem a Zé Felipe

Virginia Fonseca tem tatuagem em homenagem a Zé Felipe no pescoço por Reprodução
Virginia Fonseca tem tatuagem em homenagem a Zé Felipe no pescoço por Reprodução
Virginia apareceu com curativo no pescoço após sessão de laser por Reprodução
Virginia apareceu com curativo no pescoço após sessão de laser por Reprodução
Virginia Fonseca tem tatuagem em homenagem a Zé Felipe no pescoço por Reprodução
Virginia Fonseca tem tatuagem em homenagem a Zé Felipe no pescoço por Reprodução
Virginia Fonseca tem tatuagem em homenagem a Zé Felipe no pescoço por Reprodução
Virginia Fonseca tem tatuagem em homenagem a Zé Felipe no pescoço por Reprodução
Virginia Fonseca tem tatuagem em homenagem a Zé Felipe no pescoço por Reprodução
Virginia Fonseca tem tatuagem em homenagem a Zé Felipe no pescoço por Reprodução
Virginia Fonseca tem tatuagem em homenagem a Zé Felipe no pescoço por Reprodução
Virginia Fonseca tem tatuagem em homenagem a Zé Felipe no pescoço por Reprodução
1 de 12
Virginia Fonseca tem tatuagem em homenagem a Zé Felipe no pescoço por Reprodução

Leia mais

Imagem - Kovalick se despede do Hora 1 e entrega o bastão a Tiago Scheuer em momento emocionante na Globo

Kovalick se despede do Hora 1 e entrega o bastão a Tiago Scheuer em momento emocionante na Globo

Imagem - Quem é Bruna Unzueta? Influenciadora que engatou romance com estrela da Seleção de vôlei

Quem é Bruna Unzueta? Influenciadora que engatou romance com estrela da Seleção de vôlei

Imagem - Quanto Bonner vai ganhar no Globo Repórter? Novo salário surpreende após saída do Jornal Nacional

Quanto Bonner vai ganhar no Globo Repórter? Novo salário surpreende após saída do Jornal Nacional

Tags:

zé Felipe Virginia Virginia Fonseca ana Castela Famosos Tatuagem

Mais recentes

Imagem - Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto

Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto
Imagem - Morre ator de 'Um Maluco no Pedaço', aos 42 anos

Morre ator de 'Um Maluco no Pedaço', aos 42 anos
Imagem - Qual o filme da Sessão da Tarde desta quinta-feira (30)?

Qual o filme da Sessão da Tarde desta quinta-feira (30)?

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada