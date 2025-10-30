VEJA ANTES E DEPOIS

Zé Felipe muda tatuagem com apelido de Virginia, e fãs apontam homenagem para Ana Castela

Cantor transformou 'Vi'', que fazia referência à ex-mulher, em 'Vida'

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 10:11

Zé Felipe e Ana Castela Crédito: Reprodução/Instagram

A tatuagem que Zé Felipe tinha no pescoço em homenagem a Virginia Fonseca agora está modificada. Ao postar fotos com Ana Castela, o cantor mostrou que transformou o 'Vi', apelido da ex-mulher, em 'Vida'. O novo desenho, inclusive, pode ser um recado para a atual namorada.

A Boiadeira revelou um detalhe íntimo do relacionamento durante uma brincadeira com Celso Portiolli em participação no programa "Domingo Legal", exibido pelo SBT em outubro de 2025. Na ocasião, ela precisava se declarar usando os nomes de objetos mostrados pelo apresentador e, quando ele ergueu um celular, ela afirmou: "Nas horas em que te ligo com meu telefone, que, aliás, cê sabe, seu contato está escrito 'vida'".

A revelação ganhou ainda mais destaque após Zé Felipe surgir com um curativo no pescoço e, posteriormente, exibir a tatuagem modificada. O desenho que antes homenageava Virgínia - mãe de seus três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo - agora traz a palavra "Vida", justamente como é chamado por Ana Castela.

A coincidência não passou despercebida pelo público. "A Ana chama ele de Vida. Lembra que ela falou no Domingo Legal?", apontou uma seguidora. "Bem mais rápido do que remover. E criativo também", escreveu outra. "Ele simplesmente voltou a ter vida. Esse menino tem outro brilho. Deus te abençoe, Zé Felipe", disse mais uma.

Virgínia e Zé Felipe fizeram as tatuagens em janeiro de 2023, durante uma live. A apresentadora do 'Sabadou', do SBT, foi a primeira a iniciar a remoção do apelido do cantor do pescoço. Ela chegou a comentar sobre as dores do tratamento a laser para apagar o desenho de 'Zé'.