Quanto Bonner vai ganhar no Globo Repórter? Novo salário surpreende após saída do Jornal Nacional

Depois de quase 30 anos à frente do principal telejornal da Globo, Bonner assume nova fase com remuneração menor

Heider Sacramento

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 07:40

William Bonner se despede do Jornal Nacional após quase três décadas Crédito: Reprodução/TV Globo

William Bonner encerra um ciclo histórico no Jornal Nacional e já tem data para estrear em seu novo desafio: o Globo Repórter. A mudança, confirmada pela Globo, marca não só uma virada de página na carreira do jornalista, mas também uma drástica redução salarial.

De acordo com informações de bastidores, Bonner passará a receber cerca de R$ 200 mil por mês para comandar o programa ao lado de Sandra Annenberg, a partir de 2026. O valor representa pouco mais de 20% do que ganhava no JN, onde seu salário somava aproximadamente R$ 900 mil mensais, incluindo bônus executivos e gratificações de editor-chefe.

A diferença reflete o novo ritmo de trabalho. Enquanto o Jornal Nacional exige presença diária, transmissões ao vivo e liderança de equipe, o Globo Repórter é um formato semanal, com gravações planejadas e maior flexibilidade de agenda.

Nos bastidores, colegas afirmam que Bonner tomou a decisão motivado por questões pessoais. Ele teria pedido há anos para reduzir sua carga de trabalho e passar mais tempo com a família, mantendo o vínculo com a emissora, mas em um projeto “menos desgastante”.