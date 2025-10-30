Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quanto Bonner vai ganhar no Globo Repórter? Novo salário surpreende após saída do Jornal Nacional

Depois de quase 30 anos à frente do principal telejornal da Globo, Bonner assume nova fase com remuneração menor

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 07:40

William Bonner se despede do Jornal Nacional após quase três décadas
William Bonner se despede do Jornal Nacional após quase três décadas Crédito: Reprodução/TV Globo

William Bonner encerra um ciclo histórico no Jornal Nacional e já tem data para estrear em seu novo desafio: o Globo Repórter. A mudança, confirmada pela Globo, marca não só uma virada de página na carreira do jornalista, mas também uma drástica redução salarial.

De acordo com informações de bastidores, Bonner passará a receber cerca de R$ 200 mil por mês para comandar o programa ao lado de Sandra Annenberg, a partir de 2026. O valor representa pouco mais de 20% do que ganhava no JN, onde seu salário somava aproximadamente R$ 900 mil mensais, incluindo bônus executivos e gratificações de editor-chefe.

William Bonner

William Bonner por Reprodução / TV Globo
William Bonner em fotos antigas por Reprodução/Instagram
William Bonner por Reprodução/Instagram
William Bonner em fotos antigas por Reprodução/Instagram
William Bonner em fotos antigas por Reprodução/Instagram
William Bonner em fotos antigas por Reprodução/Instagram
William Bonner em fotos antigas por Reprodução/Instagram
1 de 7
William Bonner por Reprodução / TV Globo

A diferença reflete o novo ritmo de trabalho. Enquanto o Jornal Nacional exige presença diária, transmissões ao vivo e liderança de equipe, o Globo Repórter é um formato semanal, com gravações planejadas e maior flexibilidade de agenda.

Leia mais

A três dias da despedida, Globo revela como será a saída de William Bonner do Jornal Nacional

William Bonner vai comandar programa inédito e 'Globo Repórter' após deixar 'Jornal Nacional'

César Tralli terá salário bem menor que o de Willian Bonner no Jornal Nacional; veja cifras

Nos bastidores, colegas afirmam que Bonner tomou a decisão motivado por questões pessoais. Ele teria pedido há anos para reduzir sua carga de trabalho e passar mais tempo com a família, mantendo o vínculo com a emissora, mas em um projeto “menos desgastante”.

Mesmo com a redução no contracheque, a Globo vê a transição como um “reposicionamento de imagem” e uma forma de manter o jornalista em um formato mais compatível com seu momento de vida.

Leia mais

Imagem - Josefa morre? Mãe de Arminda será atropelada e Gerluce parte para o ataque contra a vilã em Três Graças

Josefa morre? Mãe de Arminda será atropelada e Gerluce parte para o ataque contra a vilã em Três Graças

Imagem - Bruna Unzueta assume namoro com jogadora da seleção de vôlei Gabi Guimarães: 'Estamos felizes'

Bruna Unzueta assume namoro com jogadora da seleção de vôlei Gabi Guimarães: 'Estamos felizes'

Imagem - Viviane Batidão lança 'É Sal' e eleva o pop amazônico a novo patamar

Viviane Batidão lança 'É Sal' e eleva o pop amazônico a novo patamar

Tags:

William Bonner Jornal Nacional

Mais recentes

Imagem - Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto

Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto
Imagem - Quem é Bruna Unzueta? Influenciadora que engatou romance com estrela da Seleção de vôlei

Quem é Bruna Unzueta? Influenciadora que engatou romance com estrela da Seleção de vôlei
Imagem - Signos vão passar por mudanças inesperadas hoje (30 de outubro): veja a cor e número da sorte

Signos vão passar por mudanças inesperadas hoje (30 de outubro): veja a cor e número da sorte

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada