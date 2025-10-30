Acesse sua conta
Bruna Unzueta assume namoro com jogadora da seleção de vôlei Gabi Guimarães: 'Estamos felizes'

Influenciadora confirmou o relacionamento com a atleta e contou que as duas decidiram tornar a relação pública após alguns meses juntas

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 06:31

Bruna Unzueta assume namoro com Gabi Guimarães
Bruna Unzueta assume namoro com Gabi Guimarães Crédito: Reprodução

A influenciadora Bruna Unzueta, de 32 anos, confirmou o namoro com a jogadora da seleção brasileira de vôlei Gabriela Guimarães, de 31. A revelação foi feita à revista Quem, onde a ex-apresentadora do PodDelas afirmou que o casal vive o relacionamento “de forma leve e natural”.

“Sim, eu e a Gabi estamos namorando e vivendo esse momento de forma leve e natural. Estamos juntas há um tempinho, mas sentimos que agora é o momento ideal para falar publicamente. A Gabi é uma pessoa incrível, e tem sido muito bonito compartilhar minha vida com ela. Estamos felizes e acho que isso é o que realmente importa”, declarou Bruna.

Bruna Unzueta

Bruna Unzueta por Reprodução/Instagram
Bruna Unzueta por Reprodução/Instagram
Bruna Unzueta por Reprodução/Instagram
Bruna Unzueta por Reprodução/Instagram
Bruna Unzueta por Reprodução/Instagram
Bruna Unzueta por Reprodução/Instagram
Bruna Unzueta por Reprodução/Instagram
Bruna Unzueta por Reprodução/Instagram
1 de 8
Bruna Unzueta por Reprodução/Instagram

Os rumores sobre o relacionamento começaram há cerca de dois meses, quando internautas notaram detalhes em comum nas redes das duas, como um colar idêntico e fotos feitas em um mesmo banheiro, identificado por fãs como o da casa da atleta.

Gabriela Guimaraes

Gabriela Guimaraes por Reprodução/Instagram
Gabriela Guimaraes por Reprodução/Instagram
Gabriela Guimaraes por Reprodução/Instagram
Gabriela Guimaraes por Reprodução/Instagram
Gabriela Guimaraes por Reprodução/Instagram
Gabriela Guimaraes por Reprodução/Instagram
Gabriela Guimaraes por Reprodução/Instagram
Gabriela Guimaraes por Reprodução/Instagram
Gabriela Guimaraes por Reprodução/Instagram
1 de 9
Gabriela Guimaraes por Reprodução/Instagram

Antes do namoro com Gabi, Bruna foi casada por sete anos com Felipe Balaban, de quem se separou de forma amigável. A influenciadora anunciou o fim do casamento em 2024, dizendo que o relacionamento “chegou ao fim de maneira respeitosa e com gratidão pela história vivida”.

Gabi Guimarães, uma das principais jogadoras da seleção feminina de vôlei, está em preparação para a nova temporada de clubes e competições internacionais. A atleta é conhecida não só pelo talento nas quadras, mas também pelo engajamento em pautas de representatividade no esporte.

Tags:

Romance Amor Namoro Relacionamentos

