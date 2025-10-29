MÚSICA BOA

Claudia Leitte lança audiovisual de Especiarias com estreia em cinema e formato inédito na carreira

Projeto ganha première exclusiva no Recife e chega às plataformas com três lançamentos ao longo de novembro

Heider Sacramento

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 09:00

Claudia Leitte aposta em novo formato com curta-metragem musical Crédito: Reprodução/Instagram

Uma verdadeira mistura de ritmos, cores e temperos! Claudia Leitte anunciou o lançamento do audiovisual do primeiro ato de Especiarias, seu mais novo projeto, em um formato inédito na carreira. As músicas do álbum, já conhecidas pelo público, se transformaram em um curta-metragem dividido em três partes, cada uma inspirada em uma faixa do disco.

A cantora fará uma première exclusiva no próximo sábado (1º), em uma sala de cinema no Recife, com presença de convidados, fãs e imprensa. A partir da semana seguinte, as três faixas ganham lançamentos escalonados nas plataformas: “A Chave” chega na terça-feira (4), “Se Um Dia Chorei” na quinta (6), e “Especiarias”, faixa-título, será lançada na terça (11), às 13h, com o curta completo indo ao ar às 21h no YouTube e nas redes sociais da artista.

Dirigido por Mess Santos, parceiro de longa data da cantora, o projeto conta com a participação do artista plástico Muricy, responsável pela arte de capa do disco. Gravado em plano-sequência, o audiovisual percorre três universos diferentes, que traduzem visualmente a essência de Especiarias e a diversidade de estilos que compõem o repertório de Claudia.

“Esse curta-metragem celebra uma fase em que estou ainda mais conectada com o meu propósito de fazer música que transforme e toque as pessoas. Tem samba-reggae, tem balada, tem brasilidade, e tudo isso se mistura no tempero que é o meu som. Traduzir isso em imagem é dar corpo e alma a esse trabalho”, disse Claudia.