REALITY SHOW

Quem saiu do ‘MasterChef Confeitaria 2025’? Participante polêmica é eliminada e fãs comemoram

Após semanas de tensão e acusações de favorecimento, participante deixa o reality em episódio emocionante

Heider Sacramento

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 07:04

Marina é eliminada do MasterChef Confeitaria e web vibra Crédito: Reprodução/Band

O episódio desta terça-feira (28) de MasterChef Confeitaria 2025 foi um dos mais aguardados da temporada. Após semanas de controvérsias e discussões nas redes sociais, Marina Queiroz foi finalmente eliminada do reality da Band. A confeiteira, apontada por parte do público como a participante mais polêmica da edição, se despediu da competição em meio a emoção, críticas e aplausos virtuais.

O desafio da noite pedia mignardises inspiradas em docinhos de festa, e a prova colocou os confeiteiros para revisitar lembranças da infância. Visivelmente cansada, Marina se emocionou ao reconhecer que havia chegado ao limite. “O MasterChef foi o maior desafio da minha vida. Eu cheguei no meu limite da exaustão”, desabafou, sendo consolada por Erick Jacquin, que respondeu: “A vida é doce, a vida é bonita. Fica bem”.

Apesar da entrega, o prato inspirado no tradicional beijinho decepcionou os jurados. “Faltou sabor e memória afetiva”, avaliou Helena Rizzo, selando a eliminação da participante.

Polêmica e reação nas redes

Desde o início da temporada, Marina vinha acumulando críticas por uma suposta ligação com a escola Le Cordon Bleu, parceira do programa. A instituição precisou divulgar nota oficial esclarecendo que a confeiteira não fazia mais parte do quadro de colaboradores desde 2023. As acusações de favorecimento tomaram conta das redes, e a jurada Helena Rizzo chegou a rebater as críticas: “Não temos contato com os participantes durante as gravações. Somos imparciais”.

Mas o público não perdoou. Assim que a eliminação foi confirmada, o nome de Marina dominou os trending topics do X (antigo Twitter). “Finalmente o momento que mais esperei chegou!”, celebrou um internauta. “Notícias que encantam: a mais polêmica da temporada eliminada!”, brincou outro.