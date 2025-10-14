ENCONTRO TENSO

Climão: ex-Barcelona troca farpas no MasterChef com ex-esposa que o traiu

Enquanto ela apresenta o programa, ele é um dos participantes do reality culinário

Elis Freire

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 20:29

Wanda Nara e Maxi López protagonizaram momentos de tensão no programa argentino Crédito: Reprodução

O jogador argentino Maxi López está dando o que falar no MasterChef Celebridades Argentina, com sua participação rendendo memes e discussões nas redes sociais. Isso por que a estreia do reality para Maxi foi marcada por um encontro cheio de um tensão, coincidências não muito favoráveis e uma história de traição.

Indo direto ao ponto; a apresentadora do programa, Wanda Nara, é ex-esposa do atleta, que já jogou no Vasco e no Barcelona. E mais: ela traiu Maxi com o seu colega de profissão e então melhor amigo Mauro Icardi, atualmente jogador do Galastaray. Mauro chegou a morar com os dois quando era mais jovem era um grande fã do veterano.

Durante o programa que estreou nesta segunda-feira (13), o ex-casal trocou farpas sobre a relação que viveram e indiretas sobre as polêmicas que marcaram o término. "Você esteve muito tempo a base de (alimentos) congelados. Você cozinha, não cozinha?", indagou a apresentadora para Maxi, que disparou: "Estive uma vez em um casamento e era tudo congelado".

Em um outro momento, Wanda comentou sobre o novo relacionamento do jogador: "Tenho queixas a fazer. Você encontrou uma mulher mais magra, mais alta e mais linda do que eu”. Maxi foi ácido ao respondê-la: “Nós dois fizemos mudanças”. “Você se saiu melhor”, admitiu a apresentadora, que já não está junto com o pivô do fim do casamento Mauro Icardi.



