NOVO APRESENTADOR

Kovalick se despede do Hora 1 e entrega o bastão a Tiago Scheuer em momento emocionante na Globo

Mudança marca o início da transição de âncoras nos telejornais da emissora, que termina com a despedida de William Bonner do JN

Heider Sacramento

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 10:04

Roberto Kovalick passa o bastão para Tiago Scheuer no ‘Hora 1’ Crédito: Bob Paulino/TV Globo

A manhã desta quinta-feira (30) marcou o início da série de trocas de apresentadores nos principais telejornais da Globo. No estúdio do Hora 1, Roberto Kovalick encerrou seu ciclo à frente do noticiário e passou oficialmente o comando para Tiago Scheuer, que estreia no posto nesta sexta-feira (31).

O gesto simbólico que marcou a transição aconteceu ao vivo: antes de encerrar a edição, Kovalick convidou Scheuer para ler a última notícia do dia, uma atualização sobre a megaoperação policial no Rio de Janeiro. O momento foi visto como uma “passagem de bastão” entre os jornalistas.

Tiago Scheuer 1 de 12

“Estou ansioso e, ao mesmo tempo, tranquilo com esse desafio, porque tenho ao meu lado uma equipe incrível, sempre atenta a tudo: da previsão do tempo ao esporte, dos bastidores da política ao que acontece do outro lado do mundo. O Hora 1 está sempre em movimento, plural e cheio de sotaques reunidos num grande bate-papo enquanto o dia está só começando”, disse Scheuer durante o programa.

A movimentação faz parte de uma reestruturação gradual do jornalismo da Globo. Ainda nesta quinta, César Tralli se despede do Jornal Hoje e passa a bancada para Kovalick. Já na sexta (31), será a vez de William Bonner deixar o Jornal Nacional, quando o próprio Tralli assumirá oficialmente o posto de âncora ao lado de Renata Vasconcellos.

Quem é Tiago Scheuer

Natural de Santa Catarina, Tiago Scheuer está na Globo desde 2011 e ficou conhecido por seu trabalho no Bom Dia São Paulo, onde era responsável por atualizações sobre o trânsito e o clima. Ao longo da carreira, participou de grandes coberturas, como os protestos de 2013, o ataque à escola de Suzano e os temporais que atingiram o litoral norte paulista em 2023.