Kovalick se despede do Hora 1 e entrega o bastão a Tiago Scheuer em momento emocionante na Globo

Heider Sacramento
Publicado em 30 de outubro de 2025 às 10:04
A manhã desta quinta-feira (30) marcou o início da série de trocas de apresentadores nos principais telejornais da Globo. No estúdio do Hora 1, Roberto Kovalick encerrou seu ciclo à frente do noticiário e passou oficialmente o comando para Tiago Scheuer, que estreia no posto nesta sexta-feira (31).
O gesto simbólico que marcou a transição aconteceu ao vivo: antes de encerrar a edição, Kovalick convidou Scheuer para ler a última notícia do dia, uma atualização sobre a megaoperação policial no Rio de Janeiro. O momento foi visto como uma “passagem de bastão” entre os jornalistas.
Tiago Scheuer
“Estou ansioso e, ao mesmo tempo, tranquilo com esse desafio, porque tenho ao meu lado uma equipe incrível, sempre atenta a tudo: da previsão do tempo ao esporte, dos bastidores da política ao que acontece do outro lado do mundo. O Hora 1 está sempre em movimento, plural e cheio de sotaques reunidos num grande bate-papo enquanto o dia está só começando”, disse Scheuer durante o programa.
A movimentação faz parte de uma reestruturação gradual do jornalismo da Globo. Ainda nesta quinta, César Tralli se despede do Jornal Hoje e passa a bancada para Kovalick. Já na sexta (31), será a vez de William Bonner deixar o Jornal Nacional, quando o próprio Tralli assumirá oficialmente o posto de âncora ao lado de Renata Vasconcellos.
Natural de Santa Catarina, Tiago Scheuer está na Globo desde 2011 e ficou conhecido por seu trabalho no Bom Dia São Paulo, onde era responsável por atualizações sobre o trânsito e o clima. Ao longo da carreira, participou de grandes coberturas, como os protestos de 2013, o ataque à escola de Suzano e os temporais que atingiram o litoral norte paulista em 2023.
Com estilo versátil e linguagem próxima do público, Scheuer também ganhou destaque por reportagens leves e bem-humoradas, das peregrinações a Aparecida até coberturas do Carnaval e de festivais como o Lollapalooza e o The Town.