‘Sob censura?’ Globo cancela série sobre G Magazine e causa polêmica nos bastidores

Heider Sacramento
Publicado em 30 de outubro de 2025 às 06:55
A Globo decidiu cancelar a estreia de um documentário voltado para a história da revista G Magazine, mesmo com o projeto praticamente pronto.
Segundo relatos de bastidores, o documentário estava em produção desde 2023 e chegaria ao catálogo do Globoplay em agosto de 2025. A revista circulou entre 1997 e 2013, ficou famosa por ensaios com homens nus, incluindo nomes como Vampeta, Alexandre Frota e Mateus Carrieri.
Capas da G Magazine
Oficialmente, a Globo justificou que “a história não chegou onde queríamos”. No entanto, membros da equipe envolvida associam a paralisação a uma “auto-censura” da emissora diante de um contexto de valores mais conservadores entre o público, revelado por uma pesquisa interna de comportamento dos brasileiros.
A criadora da publicação, Ana Maria Fadigas, chegou a declarar que a obra “não era pornográfica, era sobre a nudez masculina e a G Magazine”.