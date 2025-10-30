NUDEZ MASCULINA

‘Sob censura?’ Globo cancela série sobre G Magazine e causa polêmica nos bastidores

Produção quase concluída sobre a publicação que marcou os anos 1990 é engavetada pela emissora e abre debate sobre conservadorismo

Heider Sacramento

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 06:55

Globo cancela série sobre G Magazine e levanta suspeita de censura Crédito: Reprodução

A Globo decidiu cancelar a estreia de um documentário voltado para a história da revista G Magazine, mesmo com o projeto praticamente pronto.

Segundo relatos de bastidores, o documentário estava em produção desde 2023 e chegaria ao catálogo do Globoplay em agosto de 2025. A revista circulou entre 1997 e 2013, ficou famosa por ensaios com homens nus, incluindo nomes como Vampeta, Alexandre Frota e Mateus Carrieri.

Oficialmente, a Globo justificou que “a história não chegou onde queríamos”. No entanto, membros da equipe envolvida associam a paralisação a uma “auto-censura” da emissora diante de um contexto de valores mais conservadores entre o público, revelado por uma pesquisa interna de comportamento dos brasileiros.