Quem é Bruna Unzueta? Influenciadora que engatou romance com estrela da Seleção de vôlei

Influenciadora, mixologista e jogadora de pôquer, Boo vive nova fase após separação

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 09:06

Bruna Unzueta
Bruna Unzueta Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora e ex-apresentadora do PodDelas, Bruna Unzueta, conhecida como Boo, está vivendo um romance com a jogadora da Seleção Brasileira de vôlei Gabi Guimarães. A relação, que já dura cerca de dois meses, foi confirmada pela própria influenciadora nas redes sociais.

Recentemente, Boo compartilhou cliques que coincidem com a rotina da atleta, incluindo presenças no SP Open e no festival The Town, em São Paulo. Em um carrossel de fotos, chamou atenção uma captura de tela de uma longa chamada de vídeo, semelhante às conversas que Gabi costumava manter com sua ex, a ginasta Rebeca Andrade.

Bruna Unzueta

Bruna Unzueta antes por Reprodução/Instagram
Bruna Unzueta depois por Reprodução/Instagram
Bruna Unzueta em julho de 2025 por Reprodução/Instagram
Bruna Unzueta em julho de 2025 por Reprodução/Instagram
Bruna Unzueta em dezembro de 2024 por Reprodução/Instagram
Bruna Unzueta em julho de 2025 por Reprodução/Instagram
Bruna Unzueta em junho de 2025 por Reprodução/Instagram
Bruna Unzueta em novembro de 2024 por Reprodução/Instagram
Bruna Unzueta em junho de 2025 por Reprodução/Instagram
Bruna Unzueta em junho de 2025 por Reprodução/Instagram
Bruna Unzueta em novembro de 2024 por Reprodução/Instagram
Bruna Unzueta em junho de 2025 por Reprodução/Instagram
Bruna Unzueta antes e depois por Reprodução/Instagram
Bruna Unzueta em junho de 2025 por Reprodução/Instagram
Bruna Unzueta em maio de 2025 por Reprodução/Instagram
Bruna Unzueta em maio de 2025 por Reprodução/Instagram
Bruna Unzueta em maio de 2025 por Reprodução/Instagram
Bruna Unzueta em abril de 2025 por Reprodução/Instagram
Bruna Unzueta em abril de 2025 por Reprodução/Instagram
Bruna Unzueta em novembro de 2024 por Reprodução/Instagram
Bruna Unzueta em dezembro de 2024 por Reprodução/Instagram
1 de 21
Bruna Unzueta antes por Reprodução/Instagram

Apesar do clima de discrição, os indícios nas redes foram suficientes para os fãs “conectarem os pontos”. Bruna também publicou fotos em um banheiro idêntico ao da jogadora, e internautas chegaram a comparar as imagens com registros de Rebeca no mesmo local, reforçando as suspeitas.

Gabriela Guimaraes

Gabriela Guimaraes por Reprodução/Instagram
Gabriela Guimaraes por Reprodução/Instagram
Gabriela Guimaraes por Reprodução/Instagram
Gabriela Guimaraes por Reprodução/Instagram
Gabriela Guimaraes por Reprodução/Instagram
Gabriela Guimaraes por Reprodução/Instagram
Gabriela Guimaraes por Reprodução/Instagram
Gabriela Guimaraes por Reprodução/Instagram
Gabriela Guimaraes por Reprodução/Instagram
1 de 9
Gabriela Guimaraes por Reprodução/Instagram

Atualmente morando na Itália, onde Gabi joga profissionalmente, Boo deve acompanhar a atleta nas próximas partidas. Aos 32 anos, a influenciadora vive um novo capítulo pessoal: ela se separou em agosto do atleta de futevôlei Felipe Balaban, com quem foi casada por sete anos. Desde então, tem se dedicado a projetos de bem-estar, perdeu cerca de 20 quilos e vem explorando novas áreas, do pôquer profissional à mixologia.

Tags:

Bruna Unzueta

