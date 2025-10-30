NOVO CASAL

Quem é Bruna Unzueta? Influenciadora que engatou romance com estrela da Seleção de vôlei

Influenciadora, mixologista e jogadora de pôquer, Boo vive nova fase após separação

Heider Sacramento

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 09:06

A influenciadora e ex-apresentadora do PodDelas, Bruna Unzueta, conhecida como Boo, está vivendo um romance com a jogadora da Seleção Brasileira de vôlei Gabi Guimarães. A relação, que já dura cerca de dois meses, foi confirmada pela própria influenciadora nas redes sociais.

Recentemente, Boo compartilhou cliques que coincidem com a rotina da atleta, incluindo presenças no SP Open e no festival The Town, em São Paulo. Em um carrossel de fotos, chamou atenção uma captura de tela de uma longa chamada de vídeo, semelhante às conversas que Gabi costumava manter com sua ex, a ginasta Rebeca Andrade.

Apesar do clima de discrição, os indícios nas redes foram suficientes para os fãs “conectarem os pontos”. Bruna também publicou fotos em um banheiro idêntico ao da jogadora, e internautas chegaram a comparar as imagens com registros de Rebeca no mesmo local, reforçando as suspeitas.

