Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Virginia publica foto curiosa com Vini Jr em Mônaco e chama atenção

Virginia e Vini Jr chegaram a romper após divulgação de conversas do craque com modelo

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 20:57

Virginia publicou registro com jogador nas redes sociais
Virginia publicou registro com jogador nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

Em meio a rumores de uma possível volta com Vini Jr, a quem estava conhecendo, Virginia publicou uma foto com alguns amigos em um restaurante em Mônaco, a terra dos milionários na Itália, e para a surpresa de muitos, o jogador também estava na mesa.

Virgínia Fonseca e Vini Jr.

Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca vai ao Santiago Bernabeu por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca vai ao Santiago Bernabeu por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca viaja à Europa em jato de R$ 28 milhões por Reprodução
Virginia Fonseca viaja à Europa em jato de R$ 28 milhões por Reprodução
Virginia Fonseca em Madri por Reprodução/Instagram
1 de 8
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução

Leia mais

Imagem - Virginia Fonseca ganha buquê de rosas e presente luxuoso ao desembarcar em Madri

Virginia Fonseca ganha buquê de rosas e presente luxuoso ao desembarcar em Madri

Imagem - Voltaram? Virginia posa com melhor amiga de Vini Jr. antes de embarcar para Madri

Voltaram? Virginia posa com melhor amiga de Vini Jr. antes de embarcar para Madri

Imagem - Virginia revela apelido carinhoso da sogra, mãe de Vini Jr. e hospeda irmão do jogador em sua casa

Virginia revela apelido carinhoso da sogra, mãe de Vini Jr. e hospeda irmão do jogador em sua casa

O atleta aparece de maneira curiosa, com uma camiseta cobrindo o rosto. Na publicação feita através dos stories do Instagram, uma dos amigos da influenciadora chega a rir da situação.

Virginia está com Vini Jr em Mônaco
Virginia está com Vini Jr em Mônaco Crédito: Reprodução | Instagram

Antes de seguir para o país, Virginia desembarcou em Madri, cidade em que Vini Jr joga pelo Real Madrid, e ganhou uma bolsa de grife avaliada em R$ 25 mil, um presente do atleta.

Vale lembrar que Vini Jr e Virginia vem de um momento complicado, quando a empresária teve acesso a conversas vazadas entre o jogador e a modelo brasileira Day Magalhães. Virginia ficou decepcionada, pois nutria expectativas de ter algo a mais com o craque.

Vini Jr chegou a publicar um pedido de desculpas através dos stories do Instagram, que deixou Virginia balançada. Recentemente, na festa de aniversário de sua filha do meio, Maria Flor, vários familiares de Vini Jr estavam presentes, e criaram uma relação de afeto com a influenciadora, o que já era um indício de uma possível volta com Vini Jr. Após conversa, os dois parecem que estão, de fato juntos, e tem compartilhado momentos juntos durante a viagem.

Leia mais

Imagem - 5 curiosidades sobre os peixes ornamentais

5 curiosidades sobre os peixes ornamentais

Imagem - 5 receitas de comida de boteco para fazer em casa

5 receitas de comida de boteco para fazer em casa

Imagem - Veja como a Teoria de Resposta ao Item influencia sua nota no Enem

Veja como a Teoria de Resposta ao Item influencia sua nota no Enem

Mais recentes

Imagem - Gracyanne Barbosa choca ao resgatar fotos da juventude: 'Tão bonita!'

Gracyanne Barbosa choca ao resgatar fotos da juventude: 'Tão bonita!'
Imagem - 2026 é o seu ano? Veja os signos que vão começar o novo ano com o pé direito

2026 é o seu ano? Veja os signos que vão começar o novo ano com o pé direito
Imagem - Astrônomos podem ter encontrado novo planeta no Sistema Solar após 170 anos

Astrônomos podem ter encontrado novo planeta no Sistema Solar após 170 anos

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada