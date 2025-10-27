Virginia publica foto curiosa com Vini Jr em Mônaco e chama atenção

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 27 de outubro de 2025 às 20:57
Em meio a rumores de uma possível volta com Vini Jr, a quem estava conhecendo, Virginia publicou uma foto com alguns amigos em um restaurante em Mônaco, a terra dos milionários na Itália, e para a surpresa de muitos, o jogador também estava na mesa.
Virgínia Fonseca e Vini Jr.
O atleta aparece de maneira curiosa, com uma camiseta cobrindo o rosto. Na publicação feita através dos stories do Instagram, uma dos amigos da influenciadora chega a rir da situação.
Antes de seguir para o país, Virginia desembarcou em Madri, cidade em que Vini Jr joga pelo Real Madrid, e ganhou uma bolsa de grife avaliada em R$ 25 mil, um presente do atleta.
Vale lembrar que Vini Jr e Virginia vem de um momento complicado, quando a empresária teve acesso a conversas vazadas entre o jogador e a modelo brasileira Day Magalhães. Virginia ficou decepcionada, pois nutria expectativas de ter algo a mais com o craque.
Vini Jr chegou a publicar um pedido de desculpas através dos stories do Instagram, que deixou Virginia balançada. Recentemente, na festa de aniversário de sua filha do meio, Maria Flor, vários familiares de Vini Jr estavam presentes, e criaram uma relação de afeto com a influenciadora, o que já era um indício de uma possível volta com Vini Jr. Após conversa, os dois parecem que estão, de fato juntos, e tem compartilhado momentos juntos durante a viagem.