Virginia publica foto curiosa com Vini Jr em Mônaco e chama atenção

Virginia e Vini Jr chegaram a romper após divulgação de conversas do craque com modelo

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 20:57

Virginia publicou registro com jogador nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

Em meio a rumores de uma possível volta com Vini Jr, a quem estava conhecendo, Virginia publicou uma foto com alguns amigos em um restaurante em Mônaco, a terra dos milionários na Itália, e para a surpresa de muitos, o jogador também estava na mesa.

O atleta aparece de maneira curiosa, com uma camiseta cobrindo o rosto. Na publicação feita através dos stories do Instagram, uma dos amigos da influenciadora chega a rir da situação.

Virginia está com Vini Jr em Mônaco Crédito: Reprodução | Instagram

Antes de seguir para o país, Virginia desembarcou em Madri, cidade em que Vini Jr joga pelo Real Madrid, e ganhou uma bolsa de grife avaliada em R$ 25 mil, um presente do atleta.

Vale lembrar que Vini Jr e Virginia vem de um momento complicado, quando a empresária teve acesso a conversas vazadas entre o jogador e a modelo brasileira Day Magalhães. Virginia ficou decepcionada, pois nutria expectativas de ter algo a mais com o craque.