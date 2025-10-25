Acesse sua conta
Virginia Fonseca ganha buquê de rosas e presente luxuoso ao desembarcar em Madri

A influenciadora chegou à capital espanhola neste sábado (25) e foi surpreendida com um mimo de grife

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 12:40

Virginia recebe buquê de rosas e bolsa de grife após desembarcar em Madrid
Virginia recebe buquê de rosas e bolsa de grife após desembarcar em Madrid Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A influenciadora Virginia Fonseca desembarcou em Madri, na manhã deste sábado (25), e foi recebida com uma surpresa luxuosa. Assim que chegou à capital espanhola, a empresária ganhou uma bolsa da grife Prada, avaliada em cerca de R$ 22 mil, e fez questão de mostrar o presente nos stories do Instagram.

“Eu amei”, disse Virginia, exibindo o acessório luxuoso. A amiga Duda Freire, que viajou com ela, revelou ter ajudado a escolher o modelo, mas fez mistério sobre quem enviou o mimo.

Virginia recebe presentes após desembarcar em Madrid

Virginia recebe buquê de rosas e bolsa de grife após desembarcar em Madrid por Reprodução/Redes Sociais
Virginia recebe buquê de rosas e bolsa de grife após desembarcar em Madrid por Reprodução/Redes Sociais
Virginia recebe buquê de rosas e bolsa de grife após desembarcar em Madrid por Reprodução/Redes Sociais
A bolsa Prada Galleria Mini, que Virginia ganhou de presente, custa R$ 28,5 mil por Reprodução/Prada
Virginia recebe buquê de rosas e bolsa de grife após desembarcar em Madrid por Reprodução/Redes Sociais
Virginia posa com camisa do Real Madrid com nome de Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Vini Jr. posta pela primeira vez ao lado de Virginia em Madrid por Reprodução/TikTok
Virginia recebe buquê de rosas e bolsa de grife após desembarcar em Madrid por Reprodução/Redes Sociais

A influenciadora também recebeu um buquê de rosas vermelhas acompanhado de um bilhete assinado por uma mulher chamada Flávia, que dizia: “Seja bem-vinda a Madri. Que esses dias sejam muito especiais!”

A viagem reacende os rumores de reconciliação entre Virginia e o jogador Vini Jr., que mora na cidade. Desde setembro, os dois têm sido alvo de especulações após trocas de mensagens e aparições sutis nas redes sociais.

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Foto postada por Virginia ganhou like de Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca posta sobre 'guerra' após fim de affair com Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca foi destaque no jornal espanhol "A Marca" por Reprodução
Versão francesa do FootBoom destaca presença de Virginia em estádio do Real Madrid com camisa de Vini Jr. por Reprodução
Pronunciamento de Vini Jr. sobre relação com Virginia por Reprodução
Vini Jr. posta pela primeira vez ao lado de Virginia em Madrid por Reprodução/TikTok
Virginia posa com camisa do Real Madrid com nome de Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Detalhe na parede da casa de Vini Jr. apareceu em foto de Virgínia por Reprodução/Instagram
Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Mensagem de Vini Jr. para Virginia  por Reprodução
Virginia e Vini Jr. sairam juntos de iate por Reprodução
Virginia e Vini Jr. foram vistos juntos por Reprodução | Redes Sociais
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia com amigos na casa de Vini Jr. por Reprodução
Foto postada por Virginia ganhou like de Vini Jr. por Reprodução/Instagram

Os boatos esfriaram no início de outubro, quando circularam supostas conversas do craque com outras mulheres, o que teria abalado o affair. Pouco depois, Vini Jr. pediu desculpas publicamente e enviou flores à influenciadora.

Recentemente, Virginia chegou a se hospedar na mansão do jogador no Rio de Janeiro para acompanhar um ensaio da escola de samba Grande Rio, onde é rainha de bateria. A influenciadora ainda levou Fernanda, mãe de Vini Jr., para a quadra, reforçando a boa relação com a família do atleta.

