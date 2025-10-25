FOI VINI JR.?

Virginia Fonseca ganha buquê de rosas e presente luxuoso ao desembarcar em Madri

A influenciadora chegou à capital espanhola neste sábado (25) e foi surpreendida com um mimo de grife

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 12:40

Virginia recebe buquê de rosas e bolsa de grife após desembarcar em Madrid Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A influenciadora Virginia Fonseca desembarcou em Madri, na manhã deste sábado (25), e foi recebida com uma surpresa luxuosa. Assim que chegou à capital espanhola, a empresária ganhou uma bolsa da grife Prada, avaliada em cerca de R$ 22 mil, e fez questão de mostrar o presente nos stories do Instagram.

“Eu amei”, disse Virginia, exibindo o acessório luxuoso. A amiga Duda Freire, que viajou com ela, revelou ter ajudado a escolher o modelo, mas fez mistério sobre quem enviou o mimo.

A influenciadora também recebeu um buquê de rosas vermelhas acompanhado de um bilhete assinado por uma mulher chamada Flávia, que dizia: “Seja bem-vinda a Madri. Que esses dias sejam muito especiais!”

A viagem reacende os rumores de reconciliação entre Virginia e o jogador Vini Jr., que mora na cidade. Desde setembro, os dois têm sido alvo de especulações após trocas de mensagens e aparições sutis nas redes sociais.

Os boatos esfriaram no início de outubro, quando circularam supostas conversas do craque com outras mulheres, o que teria abalado o affair. Pouco depois, Vini Jr. pediu desculpas publicamente e enviou flores à influenciadora.