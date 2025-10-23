Acesse sua conta
Mulher incendeia prédio ao tentar matar barata e deixa um morto e oito feridos

A fumaça bloqueou as saídas do prédio, obrigando moradores a arriscarem suas vidas para escapar do incêndio

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 15:00

Mulher causa incêndio em prédio ao tentar matar barata com lança-chamas Crédito: Reprodução

Uma tragédia inusitada chocou a Coreia do Sul na última terça-feira (21). Uma mulher, na casa dos 20 anos, provocou um incêndio fatal ao tentar eliminar uma barata dentro do próprio apartamento usando um “lança-chamas” improvisado, feito com um spray inflamável e um isqueiro.

O fogo começou em um edifício residencial na cidade de Osan, ao norte do país, e rapidamente se espalhou pelos andares superiores. O prédio abriga lojas no térreo e mais de 30 apartamentos nos andares acima. Segundo as autoridades locais, o incêndio deixou uma pessoa morta e oito feridas.

Entre as vítimas está uma mulher chinesa de 30 anos, que morreu após cair da janela enquanto tentava escapar das chamas. Ela e o marido conseguiram salvar o bebê de dois meses ao entregá-lo pela janela para um vizinho no prédio ao lado. No entanto, ao tentar atravessar também, a mulher perdeu o equilíbrio e caiu. O marido sobreviveu.

Soluções baratas contra as baratas

 Baratas odeiam aroma de manjericão  por Shutterstock
Seu cheiro característico age como um repelente natural contra baratas por Imagem: Banco de imagens
Uma pequena horta na cozinha ou varanda pode fazer dupla função: afastar insetos e fornecer folhas frescas para cozinhar. por Shutterstock
A hortelã desencoraja a presença de baratas por Shutterstock
Esta planta prefere locais com sombra parcial e solo constantemente úmido por Imagem gerada por IA
Combinar diferentes espécies aumenta a eficácia como repelente natural contra baratas por Divulgação
1 de 6
 Baratas odeiam aroma de manjericão  por Shutterstock

De acordo com informações da polícia, o casal tentou fugir pela janela porque as escadas estavam bloqueadas pela fumaça densa. As oito pessoas feridas foram hospitalizadas com sintomas de intoxicação.

A polícia confirmou que a mulher responsável pelo incêndio admitiu ter usado o mesmo método para matar baratas outras vezes. Ela deve ser indiciada por negligência e homicídio culposo, já que o fogo começou em seu apartamento e resultou em uma morte.

