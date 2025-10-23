Mulher incendeia prédio ao tentar matar barata e deixa um morto e oito feridos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 23 de outubro de 2025 às 15:00
Uma tragédia inusitada chocou a Coreia do Sul na última terça-feira (21). Uma mulher, na casa dos 20 anos, provocou um incêndio fatal ao tentar eliminar uma barata dentro do próprio apartamento usando um “lança-chamas” improvisado, feito com um spray inflamável e um isqueiro.
O fogo começou em um edifício residencial na cidade de Osan, ao norte do país, e rapidamente se espalhou pelos andares superiores. O prédio abriga lojas no térreo e mais de 30 apartamentos nos andares acima. Segundo as autoridades locais, o incêndio deixou uma pessoa morta e oito feridas.
Entre as vítimas está uma mulher chinesa de 30 anos, que morreu após cair da janela enquanto tentava escapar das chamas. Ela e o marido conseguiram salvar o bebê de dois meses ao entregá-lo pela janela para um vizinho no prédio ao lado. No entanto, ao tentar atravessar também, a mulher perdeu o equilíbrio e caiu. O marido sobreviveu.
Soluções baratas contra as baratas
De acordo com informações da polícia, o casal tentou fugir pela janela porque as escadas estavam bloqueadas pela fumaça densa. As oito pessoas feridas foram hospitalizadas com sintomas de intoxicação.
A polícia confirmou que a mulher responsável pelo incêndio admitiu ter usado o mesmo método para matar baratas outras vezes. Ela deve ser indiciada por negligência e homicídio culposo, já que o fogo começou em seu apartamento e resultou em uma morte.