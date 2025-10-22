saúde

12 nutrientes que ajudam a proteger a pele do sol

Especialistas listam alimentos que auxiliam na proteção contra os efeitos da exposição solar

Portal Edicase

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 16:43

Nutrientes como os presentes na melancia ajudam a reduzir a vermelhidão após a exposição solar Crédito: Imagem: Daniel Vidal T | Shutterstock

Durante os meses de maior incidência solar, é comum se falar sobre o uso do protetor, chapéus e roupas adequadas, mas a proteção também passa pelo prato. Conforme dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o câncer de pele é o tipo mais comum em todo o planeta, correspondendo a cerca de um terço dos diagnósticos. E, nesse cenário, além da proteção tópica, a ciência mostra que nutrientes específicos podem ajudar a proteger a pele do sol, reduzindo os impactos da radiação ultravioleta.

“A fotoproteção é multifatorial. Não se trata apenas de passar protetor solar, mas também de fortalecer o organismo de dentro para fora. Nutrientes antioxidantes ajudam a neutralizar os radicais livres gerados pela exposição solar, prevenindo manchas, rugas e até alguns danos celulares mais profundos”, explica a dermatologista Dra. Lorena, da Afya Ribeirão Preto.

Para a nutróloga Marcela Reges, da Afya Brasília, o segredo está na constância e na escolha de alimentos variados. Segundo ela, embora muitos apostem em suplementos, a verdadeira proteção está na mesa.

“A base para uma pele saudável e protegida sempre será a alimentação equilibrada, rica em frutas, verduras, legumes, boas fontes de proteínas e gorduras. Cápsulas não substituem a nutrição natural que vem dos alimentos, elas podem complementar, mas nunca ocupar o lugar da comida de verdade”, explica a médica.

12 nutrientes para manter a pele saudável em períodos de sol

As médicas destacam os principais nutrientes que são essenciais para fortalecer a proteção natural da pele e mantê-la saudável nos períodos de maior incidência solar. A maioria desses componentes ajuda a prevenir os danos causados pelos raios UV, contribui para a regeneração celular e promove uma aparência mais firme e luminosa. Confira a seguir:

1. Vitamina C

Presente em frutas cítricas, este nutriente auxilia na produção de colágeno e possui forte ação antioxidante.

2. Vitamina E

Encontrada em oleaginosas (castanhas, amêndoas), sementes e azeite de oliva. Protege as membranas celulares contra danos oxidativos.

3. Licopeno

Nutriente presente no tomate, melancia e goiaba. Tem efeito fotoprotetor, ajudando a reduzir a vermelhidão após a exposição solar.

4. Betacaroteno

Abundante em cenoura, abóbora e manga . Contribui para a pigmentação da pele e aumenta a resistência contra os raios UV.

5. Polifenóis

Encontrados no chá verde, cacau e nas frutas vermelhas, combatem processos inflamatórios e reduzem os danos oxidativos causados pelo sol.

Alimentos com ômega 3 podem ajudar a prevenir inflamações e ressecamento da pele Crédito: Imagem: Tatiana Bralnina | Shutterstock

6. Ômega 3

Presente em peixes de água fria (salmão, sardinha), linhaça e chia. Ajuda na integridade da barreira cutânea, prevenindo inflamações e ressecamento.

7. Selênio

Potente antioxidante que atua em enzimas de defesa celular (glutationa peroxidase). Contribui para a redução de danos causados por radicais livres.

8. Astaxantina

Carotenoide com forte ação antioxidante e anti-inflamatória. Possui efeito protetor contra fotoenvelhecimento, contra rugas e manchas.

9. Polypodium leucotomos

Extrato de samambaia tropical com ação antioxidante e imunomoduladora, adjuvante na fotoproteção.

10. Luteína: carotenoide

Encontrado em vegetais verdes e ovos , protege a pele e também os olhos contra a luz visível e a radiação azul.

11. Nicotinamida (vitamina B3)

Atua na reparação do DNA celular, reduz o risco de queratoses actínicas e até de câncer de pele não melanoma em grupos de risco.

12. Picnogenol (extrato do pinheiro marítimo francês)

Rico em polifenóis, melhora a microcirculação, aumenta a elasticidade da pele e auxilia na proteção contra radiação UV.