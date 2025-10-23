Almoço saudável: 5 receitas práticas e nutritivas com ora-pro-nóbis

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 23 de outubro de 2025 às 13:43
Rico em proteínas, ferro e antioxidantes, o ora-pro-nóbis é um ingrediente que merece mais espaço na mesa. Suas folhas delicadas e cheias de nutrientes ajudam na energia do dia e no bom funcionamento do organismo. O melhor é que ele combina com diversos tipos de preparos sem complicar a rotina.
Inspire-se com estas 5 receitas práticas e nutritivas com ora-pro-nóbis e leve mais saúde para o seu almoço!
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e cozinhe o fettuccine até ficar al dente . Escorra e reserve um pouco da água do cozimento. Depois, em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola até dourarem levemente. Acrescente o camarão e grelhe por cerca de 2 minutos de cada lado, até ficar rosado. Retire e reserve.
Na mesma frigideira, adicione o ora-pro-nóbis e refogue rapidamente até murchar. Misture o creme de ricota, o leite e o parmesão. Tempere com noz-moscada, sal e pimenta-do-reino. Cozinhe em fogo baixo até o molho encorpar. Volte o camarão à frigideira, junte o fettuccine e misture tudo delicadamente. Se necessário, adicione um pouco da água do cozimento para ajustar a textura. Sirva imediatamente.
Peixe
Purê
Peixe
Em um recipiente, tempere o peixe com sal, pimenta-do-reino e limão. Em uma frigideira antiaderente, grelhe em fogo médio até dourar dos dois lados. Retire e reserve. Na mesma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até dourar. Adicione o ora-pro-nóbis e refogue até murchar.
Purê
Em uma panela em fogo médio, misture os ingredientes do purê até obter consistência cremosa. Sirva o peixe com o refogado de ora-pro-nóbis por cima e o purê ao lado.
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola até ficarem dourados. Acrescente o ora-pro-nóbis e refogue por 2 a 3 minutos, apenas até murchar. Desligue o fogo e deixe esfriar. Depois, em uma tigela grande, misture a aveia, a ricota, o ovo, a cenoura, a cúrcuma, o sal e a pimenta-do-reino.
Adicione o refogado de ora-pro-nóbis e misture bem até obter uma massa firme e úmida. Modele os hambúrgueres usando as mãos ou um aro. Se a massa estiver muito mole, acrescente um pouco mais de aveia. Aqueça uma frigideira antiaderente e grelhe os hambúrgueres por cerca de 3 minutos de cada lado em fogo médio, até ficarem levemente dourados. Sirva em seguida.
Em uma frigideira grande, aqueça o azeite e refogue o alho em fogo médio. Adicione a cenoura, a abobrinha e o brócolis e cozinhe por 5 minutos. Junte o ora-pro-nóbis e refogue rapidamente até murchar. Adicione a quinoa, misture bem e tempere com sal e pimenta-do-reino antes de servir.
Distribua a abóbora-cabotiá em uma assadeira, regue com metade do azeite e leve ao forno preaquecido a 180 ° C até dourar. Depois, em uma frigideira, aqueça o restante do azeite e refogue o ora-pro-nóbis rapidamente até murchar. Em um recipiente, misture o ora-pro-nóbis com o grão-de-bico e a abóbora-cabotiá assada. Tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Sirva em seguida.