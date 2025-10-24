Acesse sua conta
Voltaram? Virginia posa com melhor amiga de Vini Jr. antes de embarcar para Madri

Influenciadora ficou balançada com pedido de desculpas de Vini Jr., acedendo a possibilidade de uma segunda chance

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 20:57

Mais uma vez Virginia viaja para Madri, mesma cidade em que Vini Jr joga pelo time espanhol, acendendo suspeita de um encontro com o craque, mas a influenciadora decidiu manter a discrição e não dar detalhes sobre a viagem.

