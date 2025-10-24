QUARTA VEZ

Voltaram? Virginia posa com melhor amiga de Vini Jr. antes de embarcar para Madri

Influenciadora ficou balançada com pedido de desculpas de Vini Jr., acedendo a possibilidade de uma segunda chance

Felipe Sena

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 20:57

Virginia embarca para Madri pela quarta vez Crédito: Reprodução | Instagram

Mais uma vez Virginia viaja para Madri, mesma cidade em que Vini Jr joga pelo time espanhol, acendendo suspeita de um encontro com o craque, mas a influenciadora decidiu manter a discrição e não dar detalhes sobre a viagem.

A empresária, de 26 anos, embarca nesta sexta-feira (24), após realizar o aniversário da filha Maria Flor, e gravar programas de TV em São Paulo. Ela chegou ao aeroporto de Guarulhos acompanhada da melhor amiga, Duda Freire, e de Lídia Souza, uma das colegas mais próximas de Vini Jr.

Virginia que já estava balançada com Vini Jr, e admitiu em entrevista ao portal LeoDias, que tinha esperanças de ter algo com o jogador, teve cautela dessa vez. “Eu sempre falo tudo, não tenho problema em falar nada, mas sobre isso não tenho o que dizer”, disse ao portal.

A dona da WePink foi à Espanha três vezes, e pode ter se hospedado na casa de Vini, inclusive, acompanhava os jogos do atacante, mas rompeu a relação quando conversas do atleta com a modelo brasileira Day Magalhães foram vazadas nas redes sociais.

Vini Jr chegou a publicar uma carta aberta no Instagram, e em seguida, a influenciadora postou uma frase sugestiva em sua rede social. Virginia tem mantido uma relação amistosa com a família do atleta.