VEJA FOTOS

Virginia faz festão para comemorar aniversário de Maria Flor; confira detalhes

Influenciadora mostrou detalhes do aniversário da filha nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 20:34

Virginia teve ajuda de padrinhos para realizar aniversário da filha Crédito: Reprodução | Instagram

Nesta quarta-feira (22), Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe, completou 3 anos, e a influenciadora decidiu celebrar mais um ano de vida da pequena com uma festa que se assemelha a um conto de fadas. Em fotos compartilhadas no Instagram, a menina e sua irmão, Maria Alice, de 4 anos, aparecem vestidas de Cinderela. Até Virginia aparece com um vestido de tonalidade semelhante ao lado das filhas, que orna com o ambiente da festa.

O evento, todo decorado em tons de azul, ainda tem lustres imponentes, um castelo cenográfico e doces temáticos. A área de lembranças está repleta de presentes, enquanto o rei da noite, o bolo tem uma abóbora no topo, reforçando o tema da festa da princesa Cinderela.

Através dos stories do Instagram, Virginia ainda mostrou spoilers dos preparativos na casa de festas, que tem até camarins. “Nunca vi nada igual num salão de festas”, escreveu Virginia. A influenciadora também mostrou detalhes da montagem do bolo e outros detalhes, minimamente pensados.

Aniversário de Maria Flor 1 de 23

O famoso “confeiteiro dos famosos”, Denilson Lima, conhecido pelos ovos de páscoa de R$ 15 mil e morangos do amor adornados, foi responsável pela produção dos doces e do bolo. O profissional já tinha feito um trabalho para Virginia no aniversário de seu filho José Leonardo, com tema country. “A gente vai ter que colocar no chão para poder soprar as velas”, brincou a influenciadora sobre a altura do bolo.