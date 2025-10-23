FAMOSOS

Ana Castela não irá na festa de Maria Flor, filha de Zé Felipe e Virginia; saiba o motivo

Namorada do cantor não estará na celebração, que acontece nesta quinta-feira (23) em Goiás

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 13:18

Ana Castela e Zé Felipe se beijaram em rede nacional Crédito: Reprodução/Instagram

Ana Castela não estará na festa de Maria Flor, filha do meio de Zé Felipe e Virginia Fonseca. A Boiadeira, que está namorando o cantor, será ausência na comemoração de 3 anos da menina, que acontece nesta quinta-feira (23), em Goiânia, com a presença do ex-casal, familiares e amigos. O motivo? Trabalho.

A cantora fará três shows em Portugal, em Porto e Lisboa, entre a próxima sexta-feira (24) e o domingo (26). Ela, inclusive, embarcou na noite de quarta-feira (22) e chegou ao país na manhã desta quinta (23). Nas redes sociais, Ana Castela comemorou as apresentações em solo europeu.

"Portugal, eu tô chegando. Esse final de semana vamos cantar juntinhos e criar momentos inesquecíveis. Garanta já o seu ingresso e vem viver isso comigo!", escreveu Ana.

A viagem, porém, deixou alguns fãs tristes. Vários seguidores esperavam que a Boiadeira marcasse presença no aniversário de Maria Flor, já que a cantora e Zé Felipe assumiram publicamente o relacionamento recentemente. "Pensei que ela iria no niver da floflo", escreveu uma seguidora. "Poxa, pensei que finalmente iria rolar o tão esperado encontro com a Virginia. Não vai ser dessa vez", lamentou outra.

Teve gente até mesmo pedindo para Zé ir a Portugal acompanhar Ana Castela na mini turnê. Porém, Vetuche, que é amigo dos dois artistas, disse em seus stories que o ex-marido de Virginia não irá para a Europa com a namorada.