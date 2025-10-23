Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Casal que ganhou na loteria diz que prêmio virou pesadelo

Família foi perseguida por parentes e teve até que mudar de cidade para tentar recuperar a privacidade

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 11:33

Bilhetes de loteria
Bilhetes de loteria Crédito: alisafarov/Shutterstock.com

Um casal disse que a vida virou um verdadeiro pesadelo após ganhar na loteria. Os dois foram os vencedores de um prêmio vitalício de 1 mil dólares por semana (cerca de R$ 5 mil) no início dos anos 1980, mas o prêmio, em vez de trazer liberdade financeira, desencadeou problemas constantes e até mudanças drásticas na vida da família.

A situação foi compartilhada por um jovem cujo irmão era amigo próximo de um dos filhos do casal. Ele disse que os vencedores da loteria já eram considerados como "os parentes ricos" da família - embora, na realidade, fossem classe média alta. Mas a situação piorou após conquistarem o prêmio.

"Eles venderam a casa e praticamente se esconderam por mais de quatro anos. Os parentes não paravam de tentar encontrá-los em busca da parte deles", disse a pessoa em post no Reddit.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria?

Porsche Cayenne E-Hybrid (2025) é custa em torno de R$ 835 mil por Reprodução/Porsche Brazil
Com prêmios maiores, é possível comprar uma Ferrari SF90 Spider, que custa em torno de R$ 7,9 milhões por Reprodução/Ferrari
Um apartamento com área de 143 m², custa a partir de R$ 1.251 milhão no Rivê, no Rio Vermelho, um dos bairros mais boêmios de Salvador por Repordução/ Moura Dubeux
Um Catamarã SCat 440 pode custar até R$ 5 milhões com todos os acessórios disponíveis por Repordução/Estaleiro SCat
Uma lancha Azov Z380C pode ser comprada com prêmios menores, pois custa aproximadamente R$ 900 mil por Divulgação/Azov Yachts
Um apartamento de 209 m² e 2 quartos no Jardim Europa, um dos bairros mais nobres de São Paulo, pode custa cerca de R$ 3,4 milhões por Repordução/Zapimóveis/ Pmztec
Anel Solitário em Ouro Branco 18k com Diamante da Vivara custa R$ 153,5 mil por Reprodução/Vivara
Um iPhone 16 Pro Max de 1 TB custa cerca de R$ 15,5 mil por Reprodução/Apple
O relógio Submariner Date Oyster, feito com ouro branco, da marca Rolex, custa cerca de R$ 418 mil por Reprodução/Rolex
Uma sandália Just Jewel da marca Christian Louboutin custa em torno de R$ 17,2 mil por Reprodução/Farfetch
Air Jordan 4 Retro Eminem x Carhartt teve apenas 10 pares fabricados e custa mais de R$ 200 mil por Reprodução
Um MacBook Pro de 14 polegadas com memória unificada de 32 GB, SSD de 2 TB, adaptador de energia USB‑C de 96W pode ser comprado por cerca de R$ 32,3 mil por Reprodução/Apple
1 de 12
Porsche Cayenne E-Hybrid (2025) é custa em torno de R$ 835 mil por Reprodução/Porsche Brazil

A situação chegou a tal ponto que os filhos do casal, com 10 e 14 anos na época, precisaram ser retirados da escola. A família também mudou de sobrenome para tentar recuperar alguma privacidade. "Um dia cheguei em casa da escola e havia um carro cheio de parentes [dos ganhadores] esperando para falar com meu irmão sobre o paradeiro deles. Foi assustador", contou o amigo.

"Felizmente, nossos vizinhos intervieram e os fizeram ir embora. Depois disso, mal vimos o amigo do meu irmão. Acho que se mudaram para uma cidade maior na Costa Leste [dos EUA]" contou.

Nos comentários, internautas se surpreenderam com o impacto do prêmio. "É loucura que 1 mil dólares por semana (R$ 5 mil) gerasse esse tipo de comportamento. Mesmo nos anos 1980, quando era muito dinheiro, não é suficiente para ser considerado extremamente rico. Mais como dinheiro para se aposentar confortavelmente," comentou um usuário.

Outro questionou: "Que 'parte' essas pessoas esperavam receber? Mil dólares por semana é ótimo e seria um grande alívio para a maioria, mas não é dinheiro para se tornar super rico. Se eles já eram classe média alta, esses 52 mil dólares por ano (R$ 260 mil) não mudariam nada. Continuariam classe média alta, o que é ótimo e significa uma vida confortável, mas só isso. Menos preocupação com contas, faculdade dos filhos garantida, férias ou carro legal por ano, quitar a casa antes... Mas definitivamente não dinheiro para sustentar toda a família estendida".

Uma terceira pessoa detonou: "É impressionante como as pessoas podem ser descaradas".

Leia mais

Imagem - Vídeo de Alana Cabral comemorando papel de protagonista em 'Três Graças' viraliza nas redes

Vídeo de Alana Cabral comemorando papel de protagonista em 'Três Graças' viraliza nas redes

Imagem - Ex-Globo lamenta perda de peso após graves problemas de saúde

Ex-Globo lamenta perda de peso após graves problemas de saúde

Imagem - Após o nascimento da 2ª filha, Bruna Biancardi estreia em nova carreira

Após o nascimento da 2ª filha, Bruna Biancardi estreia em nova carreira

Tags:

Eua Dinheiro Loteria Prêmio Estados Unidos

Mais recentes

Imagem - Sorte em alta: Astros indicam quais signos podem receber dinheiro inesperado nesta quinta (23)

Sorte em alta: Astros indicam quais signos podem receber dinheiro inesperado nesta quinta (23)
Imagem - Mari Fernandez explica por que levou amigos para a lua de mel com Júlia Ribeiro

Mari Fernandez explica por que levou amigos para a lua de mel com Júlia Ribeiro
Imagem - Justiça vai atrás de Dudu Camargo em 'A Fazenda 17'; entenda

Justiça vai atrás de Dudu Camargo em 'A Fazenda 17'; entenda

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada