Casal que ganhou na loteria diz que prêmio virou pesadelo

Família foi perseguida por parentes e teve até que mudar de cidade para tentar recuperar a privacidade

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 11:33

Um casal disse que a vida virou um verdadeiro pesadelo após ganhar na loteria. Os dois foram os vencedores de um prêmio vitalício de 1 mil dólares por semana (cerca de R$ 5 mil) no início dos anos 1980, mas o prêmio, em vez de trazer liberdade financeira, desencadeou problemas constantes e até mudanças drásticas na vida da família.

A situação foi compartilhada por um jovem cujo irmão era amigo próximo de um dos filhos do casal. Ele disse que os vencedores da loteria já eram considerados como "os parentes ricos" da família - embora, na realidade, fossem classe média alta. Mas a situação piorou após conquistarem o prêmio.

"Eles venderam a casa e praticamente se esconderam por mais de quatro anos. Os parentes não paravam de tentar encontrá-los em busca da parte deles", disse a pessoa em post no Reddit.

A situação chegou a tal ponto que os filhos do casal, com 10 e 14 anos na época, precisaram ser retirados da escola. A família também mudou de sobrenome para tentar recuperar alguma privacidade. "Um dia cheguei em casa da escola e havia um carro cheio de parentes [dos ganhadores] esperando para falar com meu irmão sobre o paradeiro deles. Foi assustador", contou o amigo.

"Felizmente, nossos vizinhos intervieram e os fizeram ir embora. Depois disso, mal vimos o amigo do meu irmão. Acho que se mudaram para uma cidade maior na Costa Leste [dos EUA]" contou.

Nos comentários, internautas se surpreenderam com o impacto do prêmio. "É loucura que 1 mil dólares por semana (R$ 5 mil) gerasse esse tipo de comportamento. Mesmo nos anos 1980, quando era muito dinheiro, não é suficiente para ser considerado extremamente rico. Mais como dinheiro para se aposentar confortavelmente," comentou um usuário.

Outro questionou: "Que 'parte' essas pessoas esperavam receber? Mil dólares por semana é ótimo e seria um grande alívio para a maioria, mas não é dinheiro para se tornar super rico. Se eles já eram classe média alta, esses 52 mil dólares por ano (R$ 260 mil) não mudariam nada. Continuariam classe média alta, o que é ótimo e significa uma vida confortável, mas só isso. Menos preocupação com contas, faculdade dos filhos garantida, férias ou carro legal por ano, quitar a casa antes... Mas definitivamente não dinheiro para sustentar toda a família estendida".