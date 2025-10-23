VEJA ANTES E DEPOIS

Ex-Globo lamenta perda de peso após graves problemas de saúde

Claudio Cinti disse que está 10 kg abaixo do ideal: 'Nunca imaginei que fosse me preocupar em ganhar peso'

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 10:59

Claudio Cinti Crédito: Reprodução/Instagram

O ator Claudio Cinti, de 59 anos, comemorou nas redes sociais a volta aos exercícios. O artista de 59 anos, que enfrentou graves problemas de saúde e foi submetido a cirurgias, celebrou o novo momento nesta quinta-feira (23). Mas ressaltou que ainda está muito abaixo do peso.

"Depois de um ano sem fazer exercícios por conta dos problemas de saúde que tive, hoje voltei! Atualmente com 66 quilos, estou 10 quilos abaixo do meu peso normal, agora é ganhar massa muscular e recuperar peso. Nunca imaginei na minha vida que um dia fosse ter que me preocupar em ganhar peso, né?", afirmou.

Claudio fez parte dos humorísticos 'Zorra Total' e 'Os Caras de Pau', assim como novelas da Globo como 'Família é Tudo', 'Fuzuê', 'Bom Sucesso' e 'Dona de Mim'. Ele começou a apresentar os problemas de saúde no ano passado, depois que, por problemas financeiros, começou a trabalhar como taxista.

Um dia, o artista parou o carro para ajudar um casal cujo veículo estava pegando fogo e, ao retornar ao seu automóvel, dirigiu na chuva com o ar-condicionado ligado. Isso desencadeou uma dor de garganta que logo se agravou. Em outubro de 2024, Claudio foi internado com septicemia pulmonar grave. Em conversa com o jornal 'O Globo', o ator falou que ouviu do médico do CTI que só 20% das pessoas sobrevivem nesses casos.