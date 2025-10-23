Acesse sua conta
Diretora revela se Gaby Spanic estará na continuação de Beleza Fatal

Rumores afirmam que atriz venezuelana interpretará uma mafiosa na novela

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 10:10

Camila Pitanga em 'Beleza Fatal' e Gaby Spanic
Crédito: Reprodução

Desde que Gabriela Spanic foi expulsa do reality show 'A Fazenda 17' por dar um tapa em Tamires Assis, começaram a surgir especulações nas redes sociais sobre o futuro da atriz venezuelana. Entre elas, uma suposta participação da artista em 'Beleza Fatal 2'. Os rumores afirmam que ela faria uma mafiosa na trama da HBO Max. Diretora da novela, Maria de Médicis se pronunciou e revelou a verdade.

A profissional demonstrou bom humor, mas negou a participação da estrela internacional na atração. "Eu amo a criatividade das pessoas", escreveu ela no X, adicionando emojis de risada, ao ler os posts com a suposta escalação de Gaby Spanic na continuação da trama. Ou seja, tudo não passava de uma fanfic.

Gaby Spanic foi expulsa de 'A Fazenda 17'

Os boatos falsos afirmavam que Gaby teria sido convidada para viver a vilã Verônica Sanchez, uma chefe da máfia mexicana, amiga e responsável por tirar Lola Argento (Camila Pitanga) da cadeia. O assessor de imprensa da artista no Brasil também falou que a venezuelana tem sido alvo de fake news.

"Nos últimos dias, temos acompanhado a divulgação de diversas notícias envolvendo o nome de Gaby Spanic, sem qualquer confirmação por parte de nossa equipe, o que tem resultado na circulação de informações incorretas e fake news".

Beleza Fatal

Tags:

tv Globo Novelas Beleza Fatal Tv Gaby Spanic

