'Ele topou!': Virginia revela atração bombástica do aniversário de Maria Flor

Filha da influenciadora está prestes a completar 3 anos de idade

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 22:22

Virginia e Maria Flor
Virginia e Maria Flor Crédito: Reprodução

A filha do meio de Virginia Fonseca, Maria Flor, está prestes a completar três anos, em aniversário marcado para o próximo dia 22 de outubro. Através das redes sociais, a influenciadora contou que já tem uma grande festa planejada com show ao vivo e tudo. A loira adiantou ainda um nome de peso confirmado para tocar durante a comemoração. 

Em vídeo compartilhado ao lado da pequena, ela revelou a atração bombástica que vai agitar o dia especial da sua filha. "Simplesmente chamei o Felipe Amorim pra cantar na festa da 'Floflo' kkkkk e ele topou", escreveu ela.

Ao descobrir que o famoso estará presente, Maria Flor mostrou empolgação. No vídeo, ela aparece dançando com a mãe e os irmãos ao som do hit "Eu Vou na Sua Casa", sucesso do artista que começou compondo para nomes como Barões da Pisadinha, Xand Avião, Wesley Safadão e Zé Vaqueiro e, em 2020, iniciou sua carreira solo. 

Já é um costume de Virginia realizar festas com produções grandiosas, presença de famosos e, claro, grandes decorações. O evento promete reunir amigos, familiares e convidados especiais. Separados desde maio, Virginia e Zé Felipe são pais de Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2 anos e José Leonardo, de apenas 1 aninho. 

