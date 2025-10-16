REMOVEU?

Virginia Fonseca aparece com curativo sobre tatuagem com nome de Zé Felipe: 'Dói muito'

Influenciadora confirmou que passou por sessão de laser

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 14:14

Virginia Fonseca tem tatuagem em homenagem a Zé Felipe no pescoço Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca estaria apagando a tatuagem que tem no pescoço em homenagem ao ex-marido, Zé Felipe. Os rumores começaram após a influenciadora surgir com um curativo bem no local onde o nome do cantor estava inscrito na pele. Pouco depois, a própria empresária decidiu mostrar que, sim, se submeteu a um procedimento estético com essa finalidade.

A loira compartilhou, na última quarta-feira (15), um vídeo onde aparece em uma clínica de estética. Ela fez uma sessão de laser chamado de PicoLO, usado para diversos tratamentos estéticos na pele, entre os quais a remoção de tatuagens e cicatrizes.

Ao chegar em casa, Virginia publicou um novo vídeo em que aparece sendo surpreendida pelas filhas. "O que é isso no seu pescoço, mamãe?", perguntou Maria Flor. "Eu fiz um negócio lá no doutor Alessandro. Laser!", respondeu a influenciadora. Maria Alice questionou: "Laser não dói, né, mamãe?". E Virginia respondeu: "Dói muito".

A publicação aconteceu um dia depois de Zé Felipe publicar, por meio do Instagram, uma foto com a cantora sertaneja Ana Castela. Na imagem, os dois aparecem usando o mesmo anel no dedo anelar.

Vale lembrar que Zé também tem 'Vi' tatuado no mesmo lado do pescoço, feito quando ainda estavam juntos. Os dois ficaram juntos por cinco anos e se separaram em maio. Eles são pais de três filhos: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de 1.

Esta não é a primeira vez que Virginia retira o nome de um ex da pele: ela cobriu dois desenhos em homenagem ao influenciador digital Pedro Rezende, com quem namorou entre 2018 e 2020. A tattoo no ombro, que reproduzia a logomarca da agência de marketing Aliança do Rezende, conhecida pela sigla ADR, foi transformada em um ramo de flores. Já o nome do youtuber, que estava gravado em um dos dedos, deu lugar a um ramo florido.