André Marques impôs 'condição' para voltar à televisão; saiba qual foi

Giuliana Mancini
Publicado em 16 de outubro de 2025 às 13:01
André Marques está de volta à televisão. Longe das telinhas há três anos, o apresentador retorna no "Angélica Ao Vivo", programa que estreia nesta quinta-feira (16), às 22h30, no GNT e no Globoplay, no plano premium. Ele será o responsável por preparar as comidas e bebidas para os convidados especiais de Angélica.
Segundo o próprio André, a atração cumpria uma 'condição' que ele impôs para voltar à TV. "Sempre falei, depois que fui fazer outras coisas... 'Ah, não quer voltar para a televisão?' Se for com alguma coisa que tem a ver com o que amo: cachorro, comida, viagem, aí estou dentro", afirmou, em conversa com a revista Quem.
"Cá estou eu na minha cozinha nova, mas na casa antiga. Estou de volta ao lugar onde passei quase 30 anos, que tenho um carinho enorme. Cresci dentro da Globo, nesses 30 anos", completou.
André contou que foi a própria Angélica que entrou em contato e o convidou para a atração. "E aí a Angélica me ligou e fazer um programa com ela, que é minha amiga, e ainda cozinhar, fechei", falou. "É tudo de verdade [na cozinha]. Toda quinta-feira, ao vivo, falando de atualidades, de amor, e com comida e bebida junto que é a melhor coisa que tem", completou.
Além de André Marques, o "Angélica Ao Vivo" também terá a participação de Aline Wirley à frente da banda que anima a atração.
