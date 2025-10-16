Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

André Marques impôs 'condição' para voltar à televisão; saiba qual foi

Apresentador retornará no programa 'Angélica Ao Vivo', no GNT e no Globoplay

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 13:01

André Marques
André Marques Crédito: Isabella Pinheiro/Divulgação GNT

André Marques está de volta à televisão. Longe das telinhas há três anos, o apresentador retorna no "Angélica Ao Vivo", programa que estreia nesta quinta-feira (16), às 22h30, no GNT e no Globoplay, no plano premium. Ele será o responsável por preparar as comidas e bebidas para os convidados especiais de Angélica. 

Segundo o próprio André, a atração cumpria uma 'condição' que ele impôs para voltar à TV. "Sempre falei, depois que fui fazer outras coisas... 'Ah, não quer voltar para a televisão?' Se for com alguma coisa que tem a ver com o que amo: cachorro, comida, viagem, aí estou dentro", afirmou, em conversa com a revista Quem.

André Marques

undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
undefined por Reprodução
1 de 9
undefined por Reprodução

"Cá estou eu na minha cozinha nova, mas na casa antiga. Estou de volta ao lugar onde passei quase 30 anos, que tenho um carinho enorme. Cresci dentro da Globo, nesses 30 anos", completou.

André contou que foi a própria Angélica que entrou em contato e o convidou para a atração. "E aí a Angélica me ligou e fazer um programa com ela, que é minha amiga, e ainda cozinhar, fechei", falou. "É tudo de verdade [na cozinha]. Toda quinta-feira, ao vivo, falando de atualidades, de amor, e com comida e bebida junto que é a melhor coisa que tem", completou.

Além de André Marques, o "Angélica Ao Vivo" também terá a participação de Aline Wirley à frente da banda que anima a atração.

Angélica, Luciano Huck e os filhos

Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa por Reprodução/Instagram
Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa por Reprodução/Instagram
Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa por Reprodução/Instagram
Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa por Reprodução/Instagram
Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa por Reprodução/Instagram
Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa por Reprodução/Instagram
Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa por Reprodução/Instagram
Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa por Reprodução/Instagram
1 de 8
Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa por Reprodução/Instagram

Leia mais

Imagem - 'Vale Tudo': veja como o elenco mudou o visual após o fim das gravações

'Vale Tudo': veja como o elenco mudou o visual após o fim das gravações

Imagem - Filho de Xanddy e Carla Perez estreia em campeonato de fisiculturismo: 'Vai ser intenso, louco e transformador'

Filho de Xanddy e Carla Perez estreia em campeonato de fisiculturismo: 'Vai ser intenso, louco e transformador'

Imagem - Influenciadora é internada após uso de remédio 'milagroso' para emagrecer

Influenciadora é internada após uso de remédio 'milagroso' para emagrecer

Tags:

tv Globo Angélica Tv Globoplay Televisão André Marques Gnt

Mais recentes

Imagem - Morre Roque Fonseca, vocalista da banda Brasilian Boys, nesta quinta-feira (16)

Morre Roque Fonseca, vocalista da banda Brasilian Boys, nesta quinta-feira (16)
Imagem - Dinheiro inesperado a caminho? 4 signos estão entre os sortudos; confira

Dinheiro inesperado a caminho? 4 signos estão entre os sortudos; confira
Imagem - Dia do Pão: conheça a receita original do pãozinho delícia baiano, criado por Elíbia Portela

Dia do Pão: conheça a receita original do pãozinho delícia baiano, criado por Elíbia Portela

MAIS LIDAS

Imagem - 'Terror vai começar': bonecos com ameaça são pendurados em passarelas de Salvador antes do Ba-Vi
01

'Terror vai começar': bonecos com ameaça são pendurados em passarelas de Salvador antes do Ba-Vi

Imagem - Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate
02

Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos
03

Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos

Imagem - Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação por suspeita de irregularidades com bebidas
04

Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação por suspeita de irregularidades com bebidas