Influenciadora é internada após uso de remédio 'milagroso' para emagrecer

Giuliana Mancini
Publicado em 16 de outubro de 2025 às 11:30
A influenciadora Mayara Cardoso, conhecida por sua amizade com Bianca Andrade e por participar do reality "De Férias com o Ex", desabafou nas redes sociais sobre um episódio preocupante que viveu recentemente. Ela contou que precisou ser internada após fazer uso de um medicamento para emagrecer sem orientação médica.
Mayara disse que decidiu tomar um remédio "milagroso" por causa da pressão estética que enfrenta diariamente, e acabou passando mal. "Trabalhar com a própria imagem não é fácil", iniciou. Ela admitiu que o desejo de alcançar resultados rápidos a levou a optar por uma solução supostamente 'milagrosa'.
Mayara Cardoso
"Nada do que fazia era suficiente e, apesar dos resultados aparentes, senti que precisava de algo a mais, de algo mágico, até porque todo mundo toma alguma coisa. Resolvi tomar um remédio pra emagrecer sem nenhum tipo de acompanhamento e, principalmente, sem nenhum tipo de indicação ou necessidade", afirmou.
Os efeitos colaterais vieram logo depois. "Tive episódios de vômito e diarreia tão frequentes em tão pouco tempo, que me levaram à desidratação. Tive que correr para o hospital", falou.
Mayara também refletiu sobre os bastidores da vida dos famosos e a cobrança pela aparência perfeita. "Até quando a gente vai normalizar esse tipo de comportamento? Será que não é a hora de conversar sobre o quanto a gente se cobra e se maltrata buscando por uma beleza que não tem nada de bonito, é só um padrão?".