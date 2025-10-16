FAMOSOS

Influenciadora é internada após uso de remédio 'milagroso' para emagrecer

Mayara Cardoso relatou nas redes sociais o susto que enfrentou

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 11:30

Mayara Cardoso Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Mayara Cardoso, conhecida por sua amizade com Bianca Andrade e por participar do reality "De Férias com o Ex", desabafou nas redes sociais sobre um episódio preocupante que viveu recentemente. Ela contou que precisou ser internada após fazer uso de um medicamento para emagrecer sem orientação médica.

Mayara disse que decidiu tomar um remédio "milagroso" por causa da pressão estética que enfrenta diariamente, e acabou passando mal. "Trabalhar com a própria imagem não é fácil", iniciou. Ela admitiu que o desejo de alcançar resultados rápidos a levou a optar por uma solução supostamente 'milagrosa'.

"Nada do que fazia era suficiente e, apesar dos resultados aparentes, senti que precisava de algo a mais, de algo mágico, até porque todo mundo toma alguma coisa. Resolvi tomar um remédio pra emagrecer sem nenhum tipo de acompanhamento e, principalmente, sem nenhum tipo de indicação ou necessidade", afirmou.

Os efeitos colaterais vieram logo depois. "Tive episódios de vômito e diarreia tão frequentes em tão pouco tempo, que me levaram à desidratação. Tive que correr para o hospital", falou.