Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Influenciadora é internada após uso de remédio 'milagroso' para emagrecer

Mayara Cardoso relatou nas redes sociais o susto que enfrentou

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 11:30

Mayara Cardoso
Mayara Cardoso Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Mayara Cardoso, conhecida por sua amizade com Bianca Andrade e por participar do reality "De Férias com o Ex", desabafou nas redes sociais sobre um episódio preocupante que viveu recentemente. Ela contou que precisou ser internada após fazer uso de um medicamento para emagrecer sem orientação médica.

Mayara disse que decidiu tomar um remédio "milagroso" por causa da pressão estética que enfrenta diariamente, e acabou passando mal. "Trabalhar com a própria imagem não é fácil", iniciou. Ela admitiu que o desejo de alcançar resultados rápidos a levou a optar por uma solução supostamente 'milagrosa'.

Mayara Cardoso

Mayara Cardoso por Reprodução/Instagram
Mayara Cardoso por Reprodução/Instagram
Mayara Cardoso por Reprodução/Instagram
Mayara Cardoso por Reprodução/Instagram
Mayara Cardoso por Reprodução/Instagram
Mayara Cardoso por Reprodução/Instagram
Mayara Cardoso por Reprodução/Instagram
Mayara Cardoso por Reprodução/Instagram
Mayara Cardoso por Reprodução/Instagram
Mayara Cardoso por Reprodução/Instagram
Mayara Cardoso por Reprodução/Instagram
Mayara Cardoso por Reprodução/Instagram
Mayara Cardoso por Reprodução/Instagram
Mayara Cardoso por Reprodução/Instagram
Mayara Cardoso por Reprodução/Instagram
Mayara Cardoso por Reprodução/Instagram
Mayara Cardoso por Reprodução/Instagram
Mayara Cardoso por Reprodução/Instagram
1 de 18
Mayara Cardoso por Reprodução/Instagram

"Nada do que fazia era suficiente e, apesar dos resultados aparentes, senti que precisava de algo a mais, de algo mágico, até porque todo mundo toma alguma coisa. Resolvi tomar um remédio pra emagrecer sem nenhum tipo de acompanhamento e, principalmente, sem nenhum tipo de indicação ou necessidade", afirmou.

Os efeitos colaterais vieram logo depois. "Tive episódios de vômito e diarreia tão frequentes em tão pouco tempo, que me levaram à desidratação. Tive que correr para o hospital", falou.

Mayara também refletiu sobre os bastidores da vida dos famosos e a cobrança pela aparência perfeita. "Até quando a gente vai normalizar esse tipo de comportamento? Será que não é a hora de conversar sobre o quanto a gente se cobra e se maltrata buscando por uma beleza que não tem nada de bonito, é só um padrão?".

Leia mais

Imagem - Após perder protagonismo em ‘Vale Tudo’, Taís Araújo decide se afastar da TV

Após perder protagonismo em ‘Vale Tudo’, Taís Araújo decide se afastar da TV

Imagem - Não é Xuxa nem Angélica: descubra quem pode assumir o lugar de Eliana no Saia Justa

Não é Xuxa nem Angélica: descubra quem pode assumir o lugar de Eliana no Saia Justa

Imagem - Simone revela casamento com mulher que era sua melhor amiga há 8 anos

Simone revela casamento com mulher que era sua melhor amiga há 8 anos

Tags:

Influenciadora Famosas Remédio Bianca Andrade Famosos Mayara Cardoso Remédio de Emagrecimento Milagroso

Mais recentes

Imagem - Morre Roque Fonseca, vocalista da banda Brasilian Boys, nesta quinta-feira (16)

Morre Roque Fonseca, vocalista da banda Brasilian Boys, nesta quinta-feira (16)
Imagem - Dinheiro inesperado a caminho? 4 signos estão entre os sortudos; confira

Dinheiro inesperado a caminho? 4 signos estão entre os sortudos; confira
Imagem - Dia do Pão: conheça a receita original do pãozinho delícia baiano, criado por Elíbia Portela

Dia do Pão: conheça a receita original do pãozinho delícia baiano, criado por Elíbia Portela

MAIS LIDAS

Imagem - 'Terror vai começar': bonecos com ameaça são pendurados em passarelas de Salvador antes do Ba-Vi
01

'Terror vai começar': bonecos com ameaça são pendurados em passarelas de Salvador antes do Ba-Vi

Imagem - Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate
02

Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos
03

Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos

Imagem - Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação por suspeita de irregularidades com bebidas
04

Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação por suspeita de irregularidades com bebidas