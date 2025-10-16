POLÊMICA

'Viúva' de Liam Payne é acusada de fingir luto ao relembrar um ano da morte do cantor: 'Encenação'

Kate Cassidy, ex-namorada do artista, fez desabafo nas redes sociais e dividiu opiniões entre fãs de One Direction

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 13:47

Kate Cassidy, de 26 anos, voltou a emocionar e também a gerar polêmica ao lembrar o primeiro aniversário da morte de Liam Payne, ex-integrante da boy band One Direction. A influenciadora, que namorava o cantor quando ele faleceu em outubro de 2024, compartilhou um vídeo no TikTok onde aparece com expressão triste e escreveu uma mensagem de despedida.

“A tristeza é um lembrete de quão sortuda eu sou por ter amado alguém tanto que vou sentir falta dele pelo resto da minha vida”, dizia o texto exibido na tela. Na legenda, Kate completou: “Amo você para sempre”.

Apesar da homenagem emocionada, o vídeo rapidamente se tornou alvo de críticas. Muitos fãs acusaram a influenciadora de estar “fingindo luto” ou buscando atenção nas redes sociais.

“Você apoiou o celular, procurou a melhor iluminação e gravou para mostrar que está de luto?”, comentou um seguidor. “Sinto muito pela família dele, que realmente sofre. Isso parece encenação”, disse outro.

Por outro lado, parte do público saiu em defesa de Kate, lembrando que ela também enfrenta o luto. "Por que fãs podem postar vídeos sobre ele e ela não? Ela o amou, e tem todo o direito de lamentar”, escreveu uma internauta. “Alguns de vocês precisam aprender empatia. Mesmo quem nunca conheceu o Liam sente essa dor, imagina quem o amou de verdade”, completou outro comentário.

A morte de Liam Payne

Liam Payne morreu em 16 de outubro de 2024, aos 31 anos, após cair da sacada do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina. A causa da morte foi registrada como politrauma.

Cinco pessoas chegaram a ser acusadas pelo caso, incluindo funcionários do hotel Casa Sur, onde o artista estava hospedado. De acordo com o Ministério Público argentino, três deles responderam por homicídio culposo, enquanto outros dois foram investigados por fornecimento de drogas ao cantor.

Carta encontrada

Recentemente, Kate Cassidy revelou ter encontrado uma carta deixada por Liam cerca de um ano após a tragédia. O bilhete, escrito à mão, trazia uma mensagem curta, mas comovente:

“Eu odeio quando a gente não consegue se despedir, então… Tchau. Te amo, Katelyn. Tenha um ótimo dia. Com muito amor, eu! 444.”

Segundo a influenciadora, ela encontrou o bilhete enquanto organizava suas malas para uma viagem. O casal manteve um relacionamento de dois anos até o falecimento do artista.

