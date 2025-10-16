Acesse sua conta
'Viúva' de Liam Payne é acusada de fingir luto ao relembrar um ano da morte do cantor: 'Encenação'

Kate Cassidy, ex-namorada do artista, fez desabafo nas redes sociais e dividiu opiniões entre fãs de One Direction

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 13:47

Liam Payne e Kate Cassidy Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Kate Cassidy, de 26 anos, voltou a emocionar e também a gerar polêmica ao lembrar o primeiro aniversário da morte de Liam Payne, ex-integrante da boy band One Direction. A influenciadora, que namorava o cantor quando ele faleceu em outubro de 2024, compartilhou um vídeo no TikTok onde aparece com expressão triste e escreveu uma mensagem de despedida.

“A tristeza é um lembrete de quão sortuda eu sou por ter amado alguém tanto que vou sentir falta dele pelo resto da minha vida”, dizia o texto exibido na tela. Na legenda, Kate completou: “Amo você para sempre”.

Apesar da homenagem emocionada, o vídeo rapidamente se tornou alvo de críticas. Muitos fãs acusaram a influenciadora de estar “fingindo luto” ou buscando atenção nas redes sociais.

“Você apoiou o celular, procurou a melhor iluminação e gravou para mostrar que está de luto?”, comentou um seguidor. “Sinto muito pela família dele, que realmente sofre. Isso parece encenação”, disse outro. 

Por outro lado, parte do público saiu em defesa de Kate, lembrando que ela também enfrenta o luto. "Por que fãs podem postar vídeos sobre ele e ela não? Ela o amou, e tem todo o direito de lamentar”, escreveu uma internauta. “Alguns de vocês precisam aprender empatia. Mesmo quem nunca conheceu o Liam sente essa dor, imagina quem o amou de verdade”, completou outro comentário.

  • A morte de Liam Payne

Liam Payne morreu em 16 de outubro de 2024, aos 31 anos, após cair da sacada do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina. A causa da morte foi registrada como politrauma.

Liam Payne

Liam Payne por Divulgação
Perfil de Liam Payne no TikTok foi transformado em memorial por Captura de tela
Roger e Liam Payne estavam juntos antes da queda por Reprodução
Liam Payne e Katie Cassidy por Reprodução
Pai de Liam Payne está em Buenos Aires por Reprodução
Liam Payne por Reprodução/Redes sociais
Liam Payne por Reprodução/Redes sociais
Liam Payne por Reprodução
Liam Payne por Reprodução
Liam Payne por Divulgação
A namorada de Liam Payne, Kate Cassidy, mostrou a lembrança nas redes por Reprodução/Redes Sociais
Liam Payne fazia parte da boyband One Direction  por Divulgação
'Viúva' de Liam Payne gera polêmica com post sobre um ano da morte do cantor por Reprodução/Redes Sociais
Liam Payne e Kate Cassidy por Reprodução/Redes Sociais
1 de 14
Liam Payne por Divulgação

Cinco pessoas chegaram a ser acusadas pelo caso, incluindo funcionários do hotel Casa Sur, onde o artista estava hospedado. De acordo com o Ministério Público argentino, três deles responderam por homicídio culposo, enquanto outros dois foram investigados por fornecimento de drogas ao cantor.

  • Carta encontrada

Recentemente, Kate Cassidy revelou ter encontrado uma carta deixada por Liam cerca de um ano após a tragédia. O bilhete, escrito à mão, trazia uma mensagem curta, mas comovente:

“Eu odeio quando a gente não consegue se despedir, então… Tchau. Te amo, Katelyn. Tenha um ótimo dia. Com muito amor, eu! 444.”

One Direction

Integrantes do One Direction por Shutterstock
Integrantes do One Direction: Liam, Louis, Niall e Harry, da esquerda para direita por Shutterstock
Louis Tomlinson por Instagram/ Joshua James Halling
Harry Styles por Shutterstock
Liam Payne por Divulgação
Zayn  por Reprodução/Instagram
Niall Horan por Divulgação
Integrantes do One Direction por Divulgação
1 de 8
Integrantes do One Direction por Shutterstock

Segundo a influenciadora, ela encontrou o bilhete enquanto organizava suas malas para uma viagem. O casal manteve um relacionamento de dois anos até o falecimento do artista.

  • Um ídolo que marcou gerações

Liam James Payne foi cantor e compositor britânico, conhecido mundialmente por seu trabalho na One Direction, ao lado de Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan e Louis Tomlinson. O grupo se tornou uma das boy bands mais populares e bem-sucedidas da história, vendendo milhões de discos e marcando uma geração de fãs ao redor do mundo.

@kateecass

❤️love u 4ever

♬ cry - favsoundds

Tags:

Liam Payne one Direction

