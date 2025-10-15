Acesse sua conta
Veja como é a mansão 'greco-goiana' de Gusttavo Lima avaliada em até R$ 50 milhões

A casa do cantor em Goiás impressiona pelo tamanho, ostentação e virou meme nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 15:29

Mansão 'greco-goiana' de Gusttavo Lima avaliada em até R$ 50 milhões Crédito: Reprodução

O cantor sertanejo Gusttavo Lima, conhecido como o “embaixador”, vive rodeado de luxo em uma mansão que virou assunto nas redes sociais. Localizada em uma extensa fazenda de Goiás, a residência chama atenção pela arquitetura imponente, inspirada na Casa Branca, sede do governo americano. O visual grandioso e os pilares brancos renderam comparações bem-humoradas na internet, internautas apelidaram o estilo de “greco-goiano”, dizendo que a casa lembrava uma loja da Havan.

De acordo com a construtora responsável, o projeto segue o estilo neoclássico, com colunas e detalhes que remetem à arquitetura grega. “A fachada foi pensada para refletir nobreza e elegância, à altura do Embaixador”, descreveu a empresa em suas redes.

A propriedade é praticamente uma pequena cidade: são 15 mil metros quadrados de área, com cerca de 3 mil metros construídos. O espaço inclui diversas salas e varandas, escritório, suítes com closet, sala de estar rebaixada, varanda gourmet, cozinha íntima, sala infantil, academia completa, sauna, estúdio fotográfico, salão de beleza e SPA. Há ainda uma casa de apoio com cozinha industrial, além de dependências para funcionários e garagem para dez veículos, sendo metade dedicada à coleção de carros de luxo do artista.

Entre as máquinas que compõem a coleção, estão uma Mercedes-AMG GT 63S, avaliada em R$ 1,8 milhão, uma Ferrari 458 Spider, um Lamborghini Urus amarelo, um Porsche Cayenne, um SUV Cadillac Escalade, além de um clássico Lincoln Continental 1978.

A área externa é um espetáculo à parte. A mansão tem uma piscina com curvas de 200 metros quadrados, bar molhado, spa e até uma “prainha” particular, cercada por jardins e um lago artificial. À noite, uma fogueira embutida no chão (fire pit) garante o clima de resort.

Gusttavo Lima e a esposa, Andressa Suita, já mostraram parte do interior da casa em suas redes sociais. A modelo publicou cliques na sala de estar, cozinha, closet e nos famosos pilares da fachada, enquanto o cantor costuma aparecer ao lado dos filhos, Gabriel e Samuel, na escadaria principal ou à beira da piscina.

Fortuna de Gusttavo Lima

O tamanho e o luxo da construção chamaram atenção do público e despertaram curiosidade sobre seu valor. Embora o cantor nunca tenha confirmado o investimento, especialistas em imóveis de alto padrão estimam que uma mansão semelhante na região pode custar entre R$ 30 milhões e R$ 50 milhões.

A casa é mais um reflexo do estilo de vida do artista, que costuma brincar com os fãs dizendo viver “como um verdadeiro embaixador”.

