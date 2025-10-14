sua diversão

Melhores locais de compras e beleza em Barcelona para brasileiros

Descubra endereços que unem o charme europeu ao acolhimento, dos shoppings de luxo aos salões mais aconchegantes

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 12:43

Barcelona encanta os brasileiros que buscam unir turismo e boas compras, com lojas, salões e espaços de beleza que oferecem atendimento acolhedor e produtos variados (Imagem: AlvaroRT | Shutterstock) Crédito:

Barcelona é uma cidade que sabe unir cultura, gastronomia, praia e… muitas compras. Para os brasileiros, que adoram trazer novidades na mala, a capital catalã oferece desde outlets e farmácias cheias de cosméticos até grifes internacionais. Além disso, há uma verdadeira “rota brasileira” de beleza, com salões especializados em cabelo e unhas que oferecem conforto e praticidade para turistas vindos do Brasil.

Veja abaixo dicas de locais “ brazilian-friendly ” e como aproveitar os melhores preços para compras na cidade!

Onde comprar produtos de luxo com descontos?

1. La Roca Village

Quem busca grifes internacionais com preços mais baixos pode aproveitar os outlets e vilas de compras próximas a Barcelona, a maioria localizada entre 20 e 30 minutos de carro do centro. O La Roca Village é o destino mais famoso e reúne marcas como Prada, Gucci, Balenciaga, Burberry, Versace, Tiffany & Co. e Jimmy Choo, além de opções mais acessíveis como Guess, Coach, Nike e Adidas, com descontos de até 60% em relação às lojas oficiais. O espaço funciona como uma pequena vila ao ar livre, com cafés, restaurantes e transfers diários saindo de Barcelona .

Instagram: @larocavillage

2. Andorra (Illa Carlemany)

Para quem deseja unir turismo e compras, Andorra é uma excelente escolha. A cerca de três horas de Barcelona, o Centro Comercial Illa Carlemany oferece produtos de luxo como Dior, Chanel, Longchamp e Montblanc, com descontos adicionais em comparação aos oferecidos nos outlets de Barcelona graças aos impostos baixos do país. O shopping concentra perfumarias, boutiques multimarcas e lojas de eletrônicos.

Instagram: @illacarlemany

O Viladecans The Style Outlets reúne mais de 130 de lojas, como Nike, Adidas e Mango Crédito: Imagem: Mundofoto | Shutterstock

3. Viladecans The Style Outlets

Outra ótima alternativa é o Viladecans The Style Outlets, localizado a apenas 15 minutos de Barcelona. O espaço reúne mais de 130 lojas de marcas como Nike, Levi’s, Mango, L’Oréal, Adidas, Desigual e Skechers, com descontos que chegam a 70% durante promoções sazonais. O outlet tem estrutura moderna, ambiente a céu aberto e opções de restaurantes e cafés para uma pausa entre as compras.

Instagram: @viladecans_thestyleoutlets

4. Uncut

A Uncut é uma marca jovem e vibrante no coração do bairro Sant Antoni, ideal para quem quer garimpar sem sair do centro de Barcelona. A loja realiza uma curadoria cuidadosa de peças vintage de marcas como Levi’s, Polo, Adidas, Nike e New Balance, além de itens de luxo de grifes como Yves Saint Laurent, Prada, Versace e Dolce & Gabbana. O espaço reflete o estilo criativo e urbano do bairro, misturando moda retrô com tendências atuais.

Instagram: @uncut.bcn

5. Moda Re-

A Moda Re- é um projeto social ligado à Cáritas que promove o consumo consciente por meio da revenda de roupas e acessórios de segunda mão. As peças são, em geral, de marcas de fast fashion como Zara, Pull & Bear, Mango, Stradivarius e H&M, em excelente estado e com preços muito acessíveis. É o tipo de loja que une estilo, economia e propósito social.

Instagram: @modare_org

6. Humana

Presente em diversos bairros de Barcelona, a Humana é uma das redes mais conhecidas de brechós sustentáveis da Europa. O lucro das vendas é revertido em projetos sociais e ambientais, e o acervo é constantemente renovado com roupas vintage , casacos de inverno, jeans e acessórios a preços baixos. A loja costuma ter promoções fixas por peso ou categoria, tornando a experiência de compra ainda mais divertida para quem ama garimpar.

Instagram: @humana_secondhand_es

7. Stone by Stone

A Stone by Stone é uma marca portuguesa com duas lojas em Barcelona, conhecida por oferecer joias elegantes e acessíveis. Suas peças combinam prata 925, aço inoxidável e pedras naturais, equilibrando design contemporâneo e qualidade a preços competitivos, uma ótima opção para quem quer levar um presente sofisticado para casa. A loja também possui um outlet interno das peças de coleções anteriores, com descontos de até 50%.A marca vende anéis, colares, pulseiras e brincos que transitam entre o clássico e o moderno, ideais para o dia a dia.

Instagram: @stonebystone_pt

Em Barcelona, há espaços cujas técnicas e atendimento se aproximam da realidade brasileira Crédito: Imagem: Rawpixel.com | Shutterstock

Onde encontrar salões de beleza “brazilian-friendly”

Para quem viaja à Europa , um dos maiores desafios é encontrar salões de beleza cujas técnicas e atendimento se aproximem da realidade brasileira. Em Barcelona, há espaços comandados por brasileiras que se tornaram verdadeiros “ life-savers ” para turistas e expatriadas que não abrem mão dos cuidados de sempre. Veja alguns abaixo:

1. Aude Peluquería

Encontrar um salão que saiba lidar com a textura do cabelo brasileiro pode ser difícil na Europa, mas a Aude Peluquería, comandada por uma dupla de irmãs brasileiras, tornou-se referência entre quem busca escovas e tratamentos capilares de qualidade. O salão oferece alisamento com queratina, botox capilar, reconstrução e outros tipos de tratamentos, todos adaptados a diferentes tipos de fios.

A Aude também criou sua própria linha de produtos profissionais, vendida no local, que promete hidratar e alinhar os cabelos sem pesar. Há opção de atendimento em português e o espaço é bastante procurado por brasileiras que vivem na Catalunha.

Instagram: @audeperruqueria

2. Glowin Studio

Também sob comando brasileiro, o Glowin Studio, localizado no bairro do Eixample, é especializado na técnica russa de manicure, em que todo o processo é feito sem água, utilizando brocas de alta precisão para cutículas e acabamento impecável. O estúdio oferece desde serviços express de 30 minutos, ideais para quem tem pouco tempo e quer economizar , até designs artísticos personalizados, sempre com preços competitivos e atendimento cuidadoso.

Instagram: @glowin_studio_de_belleza

3. Share Nails

Para quem busca uma opção a uma caminhada de distância em qualquer bairro de Barcelona, as manicures chinesas estão por toda a cidade. No Eixample, uma opção com bom custo-benefício é o Share Nails. Mas é preciso destacar que neles o atendimento é prático, olhar os serviços que ficam expostos na frente do salão, apontar qual quer, fazer, pagar e sair. Não há muita comunicação se você não dominar o espanhol.

Instagram: @sharenails_131

4. Costureira local para emergências

E se uma roupa rasgar na viagem? Embora não haja registro de costureiras brasileiras em Barcelona, há profissionais locais que resolvem qualquer emergência. No bairro do Eixample, uma modista catalã que administra o Yo Te Coso e é conhecida pelo seu “portunhol” simpático e atendimento ágil faz ajustes em zíperes, bainhas e vestidos dentro 24 horas a 3 dias, uma dica valiosa para quem precisa de consertos rápidos durante a estadia .

Instagram: @yo.te.coso

É possível economizar nas compras nas viagens com alternativas que envolvem reembolso de imposto e períodos específicos de liquidações (Imagem: My Ocean Production | Shutterstock) Crédito:

Dicas para economizar nas compras

1. Sempre peças notas fiscais Tax Free

Em viagens pela Europa, turistas que moram fora da União Europeia têm direito a pedir o reembolso do imposto (IVA) em compras acima de 90 euros feitas de uma vez em uma mesma loja. Esse benefício é conhecido como Tax Free. É preciso pedir na loja um formulário de Tax Free antes de pagar, pois é emitido um recibo especial.

Para receber de volta o imposto, ao sair do país e com todos os comprovantes (recibo comum e do Tax Free) em mãos, vá ao guichê da alfândega do aeroporto para carimbar e validar suas notas fiscais. Em seguida, procure um balcão “VAT Refund” para receber o valor do cashback em dinheiro ou no cartão de crédito. Esses locais geralmente são operados por empresas como Global Blue, Planet e Innova Tax Free. O percentual devolvido varia conforme o país, mas na Espanha geralmente fica entre 10% e 15%.

Durante suas compras, não deixe de comparar os preços entre lojas físicas e outlets . Em alguns casos, o desconto do outlet somado ao reembolso do Tax Free pode deixar o produto até 70% mais barato do que em lojas regulares.

2. Aproveite o período de “Rebajas”

Outra dica importante é aproveitar o período oficial de rebajas, as grandes liquidações da Espanha , que acontecem duas vezes por ano: de janeiro a março (inverno) e de julho a setembro (verão). Nos últimos anos, muitas lojas também têm estendido as promoções para o outono, especialmente durante a Black Friday, em novembro, quando os descontos voltam a aparecer em praticamente todo o comércio.

Durante as rebajas, as vitrines exibem cartazes com frases como “Rebajas”, “Hasta -50%” ou “Hasta -70%”, indicando o percentual de desconto em cada fase da liquidação. Em média, os preços ficam entre 30% e 60% mais baixos, mas em períodos de queima total de estoque, especialmente no final das temporadas, é possível encontrar descontos de até 80%. Nessas datas, até as marcas de luxo participam, tornando Barcelona um verdadeiro paraíso para quem ama moda , beleza e achadinhos de luxo.