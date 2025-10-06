Acesse sua conta
Quer comprar mansão, lancha ou carros de Romário? Veja bens que serão leiloados

Bens avaliados em mais de R$ 10 milhões fazem parte de processo que se arrasta há duas décadas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 12:37

Crédito: Reprodução

A Justiça do Rio de Janeiro autorizou o leilão de uma mansão, uma lancha e três carros ligados ao ex-jogador e atual senador Romário (PL-RJ). Avaliados em conjunto em cerca de R$ 10,8 milhões, os bens fazem parte de um processo que tramita há mais de 20 anos, relacionado ao fechamento da antiga boate Café do Gol, da qual o craque foi sócio no início dos anos 2000.

Bens de Romário vão a leilão

A disputa judicial teve início em 2001, após o encerramento das atividades da casa noturna, e envolve credores que buscam a quitação de dívidas acumuladas desde então. Segundo decisão recente, os bens serão levados a leilão no dia 23 de outubro, conforme edital publicado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ).

Entre os itens estão uma mansão localizada na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, uma lancha de luxo e três veículos de alto padrão. A soma total dos bens é estimada em R$ 10,8 milhões, e a venda poderá ocorrer tanto de forma presencial quanto online.

Romário, no entanto, recorreu da decisão e informou, por meio de sua defesa, que aguarda nova análise judicial na tentativa de suspender o leilão. Em nota, o senador disse confiar na Justiça e ressaltou que segue acompanhando o caso.

Para quem está interessado, é necessário entrar no site do TJ-RJ, consultar os editais e checar os valores iniciais, além das condições e os prazos de inscrição. O tribunal também disponibiliza instruções detalhadas para quem deseja fazer lances de maneira virtual, seguindo os critérios oficiais do processo.

Tags:

Leilão Romário

