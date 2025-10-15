IRONIZOU

‘É natural a Globo ter o MasterChef como referência’, ironiza Jacquin após fala de mentora do Chef de Alto Nível

Jurado do MasterChef Brasil se posicionou sobre fala de Renata Vanzetto durante evento da Globo sobre comparação de audiência

Felipe Sena

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 18:45

Erick Jacquin Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Um episódio durante a transmissão ao vivo do evento Globo Upfront chamou atenção de internautas, colocando apresentadores de realities culinários em uma saia justa. O evento teve como intuito abordar a importância das publicidades que passaram a fazer parte de várias novelas, além de apresentar a nova programação da TV Globo, mas nem só de bons momentos foi o Globo Upfront.

Durante a apresentação, Renata Vanzetto, mentora do Chef de Alto Nível disse que o reality show culinário ultrapassou a audiência do MasterChef Brasil, menosprezando o ibope do reality da Band.

"Para vocês terem noção da proporção: um episódio nosso deu mais audiência do que todas as temporadas do MasterChef juntas", disse ela ao lado de Ana Maria Braga.

Em entrevista à Folha de SP, Jacquin disse que “o MasterChef hoje é o programa de gastronomia mais conhecido do Brasil. É natural que a Globo cite o MasterChef como principal referência”.

Participante da edição deste ano do MasterChef, Leonela Borges usou as redes sociais para ironizar a situação. “Maior talent show de gastronomia do mundo só tem um. Por isso a gente ouve em todo canto falar sobre esse sucesso absoluto [do Chef de Alto Nível]”, ironizou.

Através de suas redes sociais, Renata se posicionou sobre a situação. De acordo com ela, não está acostumada a se meter em polêmicas, por isso, decidiu esclarecer o episódio que ganhou repercussão. “Segui um roteiro que mencionava dados comparativos com o programa concorrente de grade e foi assim que falamos do MasterChef. Mas aqui eu digo, de coração aberto, apenas de grade mesmo! Somos todos colegas de profissão e tenho o máximo respeito por todos, tenho amigos ali, entre jurados e participantes”, escreveu.

A Globo também se posicionou. Confira texto na íntegra:

“O UPFRONT 2026 da Globo, realizado ontem no Ibirapuera, apresentou para o mercado publicitário conteúdos e dados de audiência que nos dão muito orgulho. Como é um evento para o mercado, é esperado que se fale em performance, o que dá transparência e contexto para tomadas de decisão de negócio.

Fazer comparações entre conteúdos, emissoras e plataformas não significa, em hipótese alguma, o desmerecimento do trabalho de outros players e profissionais. Pelo contrário: em um mercado saudável, há consideração pelo trabalho realizado pela concorrência, que valoriza a excelência coletiva e impulsiona toda a indústria. E porque acredita nisso, a Globo tem sistematicamente homenageado talentos de outras emissoras em seus programas.