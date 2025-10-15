‘É natural a Globo ter o MasterChef como referência’, ironiza Jacquin após fala de mentora do Chef de Alto Nível

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 15 de outubro de 2025 às 18:45
Um episódio durante a transmissão ao vivo do evento Globo Upfront chamou atenção de internautas, colocando apresentadores de realities culinários em uma saia justa. O evento teve como intuito abordar a importância das publicidades que passaram a fazer parte de várias novelas, além de apresentar a nova programação da TV Globo, mas nem só de bons momentos foi o Globo Upfront.
Érick Jacquin
Durante a apresentação, Renata Vanzetto, mentora do Chef de Alto Nível disse que o reality show culinário ultrapassou a audiência do MasterChef Brasil, menosprezando o ibope do reality da Band.
"Para vocês terem noção da proporção: um episódio nosso deu mais audiência do que todas as temporadas do MasterChef juntas", disse ela ao lado de Ana Maria Braga.
Em entrevista à Folha de SP, Jacquin disse que “o MasterChef hoje é o programa de gastronomia mais conhecido do Brasil. É natural que a Globo cite o MasterChef como principal referência”.
Participante da edição deste ano do MasterChef, Leonela Borges usou as redes sociais para ironizar a situação. “Maior talent show de gastronomia do mundo só tem um. Por isso a gente ouve em todo canto falar sobre esse sucesso absoluto [do Chef de Alto Nível]”, ironizou.
Através de suas redes sociais, Renata se posicionou sobre a situação. De acordo com ela, não está acostumada a se meter em polêmicas, por isso, decidiu esclarecer o episódio que ganhou repercussão. “Segui um roteiro que mencionava dados comparativos com o programa concorrente de grade e foi assim que falamos do MasterChef. Mas aqui eu digo, de coração aberto, apenas de grade mesmo! Somos todos colegas de profissão e tenho o máximo respeito por todos, tenho amigos ali, entre jurados e participantes”, escreveu.
A Globo também se posicionou. Confira texto na íntegra:
“O UPFRONT 2026 da Globo, realizado ontem no Ibirapuera, apresentou para o mercado publicitário conteúdos e dados de audiência que nos dão muito orgulho. Como é um evento para o mercado, é esperado que se fale em performance, o que dá transparência e contexto para tomadas de decisão de negócio.
Fazer comparações entre conteúdos, emissoras e plataformas não significa, em hipótese alguma, o desmerecimento do trabalho de outros players e profissionais. Pelo contrário: em um mercado saudável, há consideração pelo trabalho realizado pela concorrência, que valoriza a excelência coletiva e impulsiona toda a indústria. E porque acredita nisso, a Globo tem sistematicamente homenageado talentos de outras emissoras em seus programas.
Nenhum outro veículo tem seus dados de audiência tão expostos e debatidos como a Globo. E nós consideramos isso como parte da relevância que construímos todo dia com o público”.