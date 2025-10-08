Acesse sua conta
Sobremesa com carne, clima tenso e desentendimento com colega: confira o que levou participante à eliminação no MasterChef Confeitaria

Participantes ficaram tensos com desafios desta terça-feira (7)

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 19:12

Participantes se desentenderam durante prova
Participantes se desentenderam durante prova Crédito: Reprodução | Band

O episódio do MasterChef Confeitaria desta terça-feira (7) foi de tensão entre alguns participantes após o desafio de preparar um prato salgado e levou uma das participantes à ruína.

Participantes do MasterChef Confeitaria 2025

Lucas Constantini, 35 anos – Bueno Brandão (MG) por Divulgação/Band
Aline Gonçalves, 35 anos – Curitiba (PR) por Divulgação/Band
Italo Andrade, 28 anos – Salvador (BA) por Divulgação/Band
Johnlee, 44 anos – Caxias do Sul (RS) por Divulgação/Band
Juliana Braga, 43 anos – Vinhedo (SP) por Divulgação/Band
Jéssica Paiva, 27 anos – São Paulo (SP) por Divulgação/Band
Leo Salles, 29 anos – Rio de Janeiro (RJ) por Divulgação/Band
Letícia Momma, 28 anos – São Paulo (SP) por Divulgação/Band
Marina Queiroz, 51 anos – Botucatu (SP) por Divulgação/Band
Luiza Vilhena, 31 anos – Belo Horizonte (MG) por Divulgação/Band
Ramiro Bertassin, 47 anos – São Paulo (SP) por Divulgação/Band
Natan Montenegro, 27 anos – Rio de Janeiro (RJ) por Divulgação/Band
Wagner Nascimento, 45 anos – Itambacuri (MG) por Divulgação/Band
1 de 13
Lucas Constantini, 35 anos – Bueno Brandão (MG) por Divulgação/Band

Após pesar a mão no mel e não trazer uma sobremesa tão sofisticada, segundo avaliação da chef Helena Rizzo, Juliana Braga foi a eliminada desta semana na segunda temporada do reality show culinário da Band.

Juliana foi para a prova de eliminação após o desafio de montar uma torre de doces em dupla. O desafio da avaliação que colocou os participantes na berlinda foi criar uma sobremesa impecável com dois ingredientes salgados, o que de acordo com Juliana, é “um desafio para um confeiteiro”.

As combinações peculiares renderam pratos com presunto royale e cebola roxa (Léo), salsão e carne (Juliana), cogumelo e pele de peixe (Natan), foie gras e shoyu (Italo) e pepino e ovas de peixe (Marina).

Os confeiteiros ficaram tensos e tropeçaram em algumas execuções, mas a eliminada da vez foi Juliana, já o vencedor, Natan. Juliana entregou um tarte de chocolate de macadâmia com carne-seca.

A participante pesou a mão no chocolate e no mel, o que fez com que seus ingredientes obrigatórios não fossem realçados no paladar dos chefes e passaram despercebidos.

Treta com colega

Ainda na primeira prova em equipe, o primeiro desafio da noite exigia montar uma torre de bombons, uma das provas clássicas e temidas pelos confeiteiros por causa de sua complexidade. Para a dinâmica, foi escolhido que Luiza, a vencedora do desafio anterior, escolhesse as duplas conforme sua estratégia.

As formações foram as seguintes: Marina e Juliana, Ítalo e Natan, Léo e Ramiro, e Luiza e Johnlee. Enquanto preparavam os doces, Marina sugeriu que sua dupla, Juliana limpasse as formas com álcool, mas a participante não gostou nada: “Começa de novo a encheção de saco. Eu tenho que limpar as formas como se nunca tivesse feito isso antes!”, disse.

Em seguida, o chef Diego Lozano perguntou quais seriam os sabores dos bombons que as duas iriam preparar e elas começaram a se contradizer: “vocês querem conversar um pouquinho e eu volto aqui depois?”, questionou Lorenzo. No final, Luiza e Johnlee foram eleitos os melhores da noite, enquanto as outras duplas foram para a prova de eliminação.

