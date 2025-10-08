CONFIRA

Sobremesa com carne, clima tenso e desentendimento com colega: confira o que levou participante à eliminação no MasterChef Confeitaria

Participantes ficaram tensos com desafios desta terça-feira (7)

Felipe Sena

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 19:12

Participantes se desentenderam durante prova Crédito: Reprodução | Band

O episódio do MasterChef Confeitaria desta terça-feira (7) foi de tensão entre alguns participantes após o desafio de preparar um prato salgado e levou uma das participantes à ruína.

Após pesar a mão no mel e não trazer uma sobremesa tão sofisticada, segundo avaliação da chef Helena Rizzo, Juliana Braga foi a eliminada desta semana na segunda temporada do reality show culinário da Band.

Juliana foi para a prova de eliminação após o desafio de montar uma torre de doces em dupla. O desafio da avaliação que colocou os participantes na berlinda foi criar uma sobremesa impecável com dois ingredientes salgados, o que de acordo com Juliana, é “um desafio para um confeiteiro”.

As combinações peculiares renderam pratos com presunto royale e cebola roxa (Léo), salsão e carne (Juliana), cogumelo e pele de peixe (Natan), foie gras e shoyu (Italo) e pepino e ovas de peixe (Marina).

Os confeiteiros ficaram tensos e tropeçaram em algumas execuções, mas a eliminada da vez foi Juliana, já o vencedor, Natan. Juliana entregou um tarte de chocolate de macadâmia com carne-seca.

A participante pesou a mão no chocolate e no mel, o que fez com que seus ingredientes obrigatórios não fossem realçados no paladar dos chefes e passaram despercebidos.

Treta com colega

Ainda na primeira prova em equipe, o primeiro desafio da noite exigia montar uma torre de bombons, uma das provas clássicas e temidas pelos confeiteiros por causa de sua complexidade. Para a dinâmica, foi escolhido que Luiza, a vencedora do desafio anterior, escolhesse as duplas conforme sua estratégia.

As formações foram as seguintes: Marina e Juliana, Ítalo e Natan, Léo e Ramiro, e Luiza e Johnlee. Enquanto preparavam os doces, Marina sugeriu que sua dupla, Juliana limpasse as formas com álcool, mas a participante não gostou nada: “Começa de novo a encheção de saco. Eu tenho que limpar as formas como se nunca tivesse feito isso antes!”, disse.