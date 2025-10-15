INTOLERÂNCIA RELIGIOSA

Quem é o padre processado pela família de Preta Gil após debochar da morte da cantora

Padre Danilo César é alvo de processo movido pela família Gil por intolerância e racismo religioso

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 12:58

Padre Danilo César de Sousa Bezerra, de 31 anos, é investigado por intolerância religiosa contra Preta Gil Crédito: Reprodução

O padre Danilo César, de 32 anos, natural de Monteiro, no interior da Paraíba, se tornou o centro de uma controvérsia nacional após declarações consideradas ofensivas às religiões de matriz africana. O episódio aconteceu durante uma homilia transmitida ao vivo pela Paróquia de São José, em Areial (PB), uma semana depois da morte da cantora Preta Gil, em julho de 2025.

Durante a pregação, o sacerdote ironizou uma oração feita por Gilberto Gil aos orixás, divindades do candomblé e da umbanda, e perguntou em tom de deboche: “Gilberto Gil fez uma oração aos orixás... cadê o poder desses orixás que não ressuscitaram Preta Gil?”

A fala foi transmitida pelo canal da paróquia no YouTube e rapidamente viralizou nas redes sociais. Diante da repercussão negativa, o vídeo foi retirado do ar.

A família de Gilberto Gil decidiu acionar a Justiça contra o padre, pedindo indenização de R$ 370 mil por danos morais, com base nas leis que tipificam intolerância e racismo religioso.

Segundo a advogada Layanna Piau, representante da família, as falas do sacerdote ultrapassaram os limites da liberdade religiosa e configuram discurso de ódio contra religiões afro-brasileiras.

O processo corre em sigilo, e tanto o padre quanto a Diocese de Campina Grande, à qual ele é vinculado, não se manifestaram até o momento sobre o caso.

A trajetória religiosa de Padre Danilo César

Padre Danilo iniciou sua caminhada na Igreja Católica em 2011, na Paróquia de São Judas Tadeu, em Campina Grande (PB). Formou-se em Filosofia (2014) e Teologia (2018) pelo Seminário Maior São João Maria Vianney e foi ordenado sacerdote em 2019.

Desde então, passou por paróquias em Monteiro, Alagoa Nova e Campina Grande. Atualmente, é o pároco da Paróquia de São José, em Areial, cidade do Agreste paraibano, onde celebra missas e conduz atividades pastorais.

Apesar da visibilidade recente, o padre não era figura conhecida nacionalmente antes da polêmica. O caso, no entanto, reacendeu o debate sobre liberdade religiosa e respeito às crenças de matriz africana.

Dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania apontam que o Brasil registrou aumento de 45% nas denúncias de intolerância religiosa em 2024, com a maioria dos casos envolvendo ataques a candomblé e umbanda.

A Constituição Federal garante o direito à liberdade de crença e o livre exercício dos cultos religiosos. Já o Código Penal define como crime qualquer ato que vise impedir ou embaraçar o exercício de uma religião, com pena que pode chegar a três anos de reclusão.

Preta Gil morreu em 20 de julho de 2025, aos 50 anos, em Nova York (EUA), onde buscava um tratamento experimental contra o câncer colorretal com metástase, diagnosticado em 2023. Ao longo da vida, a cantora sempre demonstrou respeito por diferentes expressões de fé e chegou a falar publicamente sobre o sincretismo religioso presente em sua família.