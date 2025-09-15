Estátua de Preta Gil é inaugurada ao lado do pai, Gilberto Gil, na orla de Copacabana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 15 de setembro de 2025 às 20:45
Nesta segunda-feira (5) a orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, ganhou um presente em homenagem a Preta Gil, falecida em julho deste ano em decorrência de um câncer de intestino e a música popular brasileira. Foi instalada uma estátua da cantora ao lado do pai, Gilberto Gil, localizada em frente ao Copacabana Palace.
A iniciativa do quiosque Areia MPB atende a pedido de fãs, reforçando o legado da artista. A escultura foi colocada próxima ao prédio em que Gilberto Gil vive no Rio, além de marcar a forte relação da família com a cidade onde Preta nasceu.
A Areia MPB já havia instalado a estátua de Gil em 2023. A atitude faz parte de homenagens a cantora , como o trajeto oficial de megablocos do Rio batizado como “Circuito Preta Gil”, uma homenagem da Prefeitura do Rio à artista que puxava um “Bloco da Preta” na folia momesca.
Preta Gil iniciou sua carreira musical aos 29 anos, após atuar como produtora e publicitária. Seu primeiro álbum, Prêt-à-Porter, lançado em 2003, trouxe o hit “Sinais de Fogo”, composto por Ana Carolina. Ao longo da carreira, Preta se destacou pela irreverência, pela defesa da diversidade e pela presença marcante no Carnaval carioca.