Preta Gil e Wanda Chase serão homenageadas na Lavagem de La Madeleine em Paris

O evento que acontece de 9 a 14 de setembro terá atrações como Olodum, Jau, Armandinho, Ana Mametto e Banda Querô

Osmar Marrom Martins

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 10:55

Preta Gil Crédito: Divulgação

Wanda Chase Crédito: Divulgação

A jornalista Wanda Chase e a cantora Preta Gil serão as homenageadas da 24ª edição da Lavagem de Madeleine. Quem deu a informação foi Robertinho Chaves, criador e organizador do evento que acontece de 9 a 14 de setembro em Paris. Amigos das duas, o baiano de Santo Amaro em conversa com o CORREIO disse que “não poderia deixar de reconhecer a importância delas, cada uma em sua profissão”. Robertinho adiantou ainda que o jornal CORREIO e a TV Bahia também receberão honraria pela contribuição que tem dado à Lavagem ao longo dos anos.

A celebração, que já faz parte do calendário oficial da Prefeitura de Paris e, em 2025, integra também a programação do Ano do Brasil na França terá como atrações O Olodum, Jau, Armandinho Macedo, Ana Mametto e a Banda Querô formada por adolescente da ONG Instituto Arte no Dique Santos. Todos se apresentarão no dia 14 a partir das 10h quando o cortejo parte da Place de la République.

Olodum Crédito: Divulgação

Mais uma vez o Babalorixá Pai Pote, do terreiro Ilê Axé Ojú Onirê (Santo Amaro da Purificação) faz o padê de Exu abrindo os caminhos para o cortejo seguir em direção à Igreja de Madeleine onde será realizada a simbólica lavagem das escadarias, inspirada na tradicional Lavagem da Igreja do Senhor do Bonfim em Salvador, uma das festas mias adoradas pelos baianos.

Armandinho e Ana Mametto Crédito: Divulgação

Irá Carvalho, da Iris Produções, produtora da Lavagem segue com seu staff formado por Selma Calabritch e Mariana Carvalho. Também desembarcam na capital francesa, a Deputada Olivia Santana, a cantora Thati e sua produtora Fernanda, a empresária Ozana Barreto (Boticário) e o presidente do Instituto Arte o Dique, o também baiano José Virgílio que vem desenvolvendo um trabalho interessante no interior paulista.

A edição de 2025 é organizada no âmbito da Saison Brésil-France pelo governo francês, Institut Français e Instituto Guimarães Rosa, com patrocínio da Embratur, Secretaria de Turismo da Bahia, Secult Salvador, Petrobras e apoio do Governo Federal por meio da Lei de Incentivo à Cultura.

Jau Crédito: Divulgação

Segue a programação que também inclui debates, lançamentos literários e atividades culturais espalhadas pela cidade:

10/09 – Debate sobre cultura afro-transatlântica na Universidade Nouvelle Sorbonne.

11/09 – Lançamento do livro O Menino que Sonhava com Pão de Queijo, de Antônio Cançado de Araújo, na Librairie Française et Brésilienne.

12/09 – Noite tropical no Belushi’s Bar, com gastronomia, cinema, desfile e shows de Juliann Tavares Armandinho e Ana Mametto.

13/09 – Workshops de lambada e samba-reggae.

14/09 – Lavagem com shows do Olodum, Armandinho, Jau e Ana Mameto

A programação completa está disponível em: www.lavagedelamadeleine.com.