Preta Gil e Wanda Chase serão homenageadas na Lavagem de La Madeleine em Paris

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Osmar Marrom Martins
Publicado em 3 de setembro de 2025 às 10:55
A jornalista Wanda Chase e a cantora Preta Gil serão as homenageadas da 24ª edição da Lavagem de Madeleine. Quem deu a informação foi Robertinho Chaves, criador e organizador do evento que acontece de 9 a 14 de setembro em Paris. Amigos das duas, o baiano de Santo Amaro em conversa com o CORREIO disse que “não poderia deixar de reconhecer a importância delas, cada uma em sua profissão”. Robertinho adiantou ainda que o jornal CORREIO e a TV Bahia também receberão honraria pela contribuição que tem dado à Lavagem ao longo dos anos.
A celebração, que já faz parte do calendário oficial da Prefeitura de Paris e, em 2025, integra também a programação do Ano do Brasil na França terá como atrações O Olodum, Jau, Armandinho Macedo, Ana Mametto e a Banda Querô formada por adolescente da ONG Instituto Arte no Dique Santos. Todos se apresentarão no dia 14 a partir das 10h quando o cortejo parte da Place de la République.
Mais uma vez o Babalorixá Pai Pote, do terreiro Ilê Axé Ojú Onirê (Santo Amaro da Purificação) faz o padê de Exu abrindo os caminhos para o cortejo seguir em direção à Igreja de Madeleine onde será realizada a simbólica lavagem das escadarias, inspirada na tradicional Lavagem da Igreja do Senhor do Bonfim em Salvador, uma das festas mias adoradas pelos baianos.
Irá Carvalho, da Iris Produções, produtora da Lavagem segue com seu staff formado por Selma Calabritch e Mariana Carvalho. Também desembarcam na capital francesa, a Deputada Olivia Santana, a cantora Thati e sua produtora Fernanda, a empresária Ozana Barreto (Boticário) e o presidente do Instituto Arte o Dique, o também baiano José Virgílio que vem desenvolvendo um trabalho interessante no interior paulista.
A edição de 2025 é organizada no âmbito da Saison Brésil-France pelo governo francês, Institut Français e Instituto Guimarães Rosa, com patrocínio da Embratur, Secretaria de Turismo da Bahia, Secult Salvador, Petrobras e apoio do Governo Federal por meio da Lei de Incentivo à Cultura.
Segue a programação que também inclui debates, lançamentos literários e atividades culturais espalhadas pela cidade:
10/09 – Debate sobre cultura afro-transatlântica na Universidade Nouvelle Sorbonne.
11/09 – Lançamento do livro O Menino que Sonhava com Pão de Queijo, de Antônio Cançado de Araújo, na Librairie Française et Brésilienne.
12/09 – Noite tropical no Belushi’s Bar, com gastronomia, cinema, desfile e shows de Juliann Tavares Armandinho e Ana Mametto.
13/09 – Workshops de lambada e samba-reggae.
14/09 – Lavagem com shows do Olodum, Armandinho, Jau e Ana Mameto
A programação completa está disponível em: www.lavagedelamadeleine.com.
Lavage de La Madeleine