Sócia de Preta Gil em empresa milionária, Fátima Pissarra vai ensinar a fazer renda extra na internet

Conhecida como "a influenciadora dos influenciadores", ela é uma das donas da Mynd, considerada a maior agência de marketing de influência e entretenimento do Brasil

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 11:11

Fátima Pissarra
Fátima Pissarra Crédito: Reprodução/Instagram

Conhecida como "a influenciadora dos influenciadores" e CEO da Mynd, a maior agência de marketing de influência e entretenimento do Brasil, Fátima Pissarra vai abrir os bastidores do mercado digital. A empresária lançará um workshop inédito, com a promessa de ensinar como qualquer pessoa pode virar influenciador e transformar a internet em uma fonte de renda extra.

"Vou compartilhar segredos que nunca revelei, mostrando como transformar audiência em negócio, gerar engajamento de verdade e se posicionar como autoridade no seu nicho. É um mapa para quem quer viver do digital", afirmou.

Com mais de 25 anos de experiência, Fátima está à frente da construção de carreiras milionárias como as de Luísa Sonza, Gil do Vigor, Camilla de Lucas e mais de 500 talentos. Autora do best-seller Profissão Influencer, ela promete reunir no curso conteúdos atualizados sobre como iniciar sua carreira no digital, planejamento, principais métricas, como conquistar seguidores de forma estratégica, gerar engajamento, fechar contratos com marcas e faturar no mercado de afiliação.

A Mynd, agência fundada por ela ao lado de Carlos Scappini, hoje reúne mais de 350 influenciadores em seu casting e 300 colaboradores, e já realizou projetos com as maiores marcas do país

A aula será no dia 2 de outubro, ao vivo online, exclusiva para mil participantes. O valor do ingresso custa R$ 19,90, e as inscrições já estão abertas no site: https://lp.fatimapissara.com.br/.

