Diretor de A Fazenda se pronuncia após MC Gui afirmar que recebeu 'bilhete secreto' com dicas no reality

Rodrigo Carelli rebateu as declarações do cantor

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 09:19

Rodrigo Carelli e MC Gui
Rodrigo Carelli e MC Gui Crédito: Reprodução/Record

Uma declaração de MC Gui levantou dúvidas sobre os bastidores de 'A Fazenda'. O cantor disse que teve acesso a informações externas enquanto participava da 13ª edição do reality show. Agora, quase um mês depois da fala polêmica do ex-peão, o diretor do programa, Rodrigo Carelli, rebateu a acusação.

Durante coletiva de imprensa de 'A Fazenda 17', realizada na quinta-feira (11), o profissional negou que a produção tenha permitido que informações desse tipo tenham entrado no confinamento. "Isso não acontece e não tem como saber se isso o que ele falou é verdade", afirmou.

"Não tem como ele provar, nem como a gente provar que não aconteceu. A gente é muito rígido com informação externa, não tem como isso acontecer. A gente é cada vez mais rígido, não tem como saber [se é verdade]. Eu precisava de uma prova, mas como ele fumou a seda… Mas não funcionou né? Se aconteceu, não funcionou", ironizou Carelli.

A acusação de MC Gui aconteceu em entrevista ao programa Sala de TV, do canal WebTV Brasileira, em agosto. O artista disse que um amigo escreveu um bilhete escondido dentro de um kit de tabaco que seria entregue à ele, com orientações sobre o jogo. O cantor afirmou que a produção do programa não desconfiou e deixou o recado entrar.

"Quando eu pedi o tabaco, eles pediram tabaco, seda, piteira, isqueiro, todo o kit pra eu poder fazer o cigarro e poder fumar lá dentro. Só que eles pediram pra minha produção comprar e enviar pra eles e eles mandarem pra dentro da sede", falou.

Segundo MC Gui, a mensagem indicava quais eram os participantes favoritos do público, além de sugerir alianças para aumentar suas chances de permanência. "Um parceiro meu comprou, escreveu um texto minúsculo, e falou: 'O Rico é campeão, se aproxima do Rico, conversa com ele, não briga mais com ele. Fica ao lado da Mileide, da Aline Mineiro, e bebe na próxima festa que você tá muito chato'", afirmou.

