QUEBROU O SILÊNCIO

Diretor de A Fazenda se pronuncia após MC Gui afirmar que recebeu 'bilhete secreto' com dicas no reality

Rodrigo Carelli rebateu as declarações do cantor

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 09:19

Rodrigo Carelli e MC Gui Crédito: Reprodução/Record

Uma declaração de MC Gui levantou dúvidas sobre os bastidores de 'A Fazenda'. O cantor disse que teve acesso a informações externas enquanto participava da 13ª edição do reality show. Agora, quase um mês depois da fala polêmica do ex-peão, o diretor do programa, Rodrigo Carelli, rebateu a acusação.

Durante coletiva de imprensa de 'A Fazenda 17', realizada na quinta-feira (11), o profissional negou que a produção tenha permitido que informações desse tipo tenham entrado no confinamento. "Isso não acontece e não tem como saber se isso o que ele falou é verdade", afirmou.

"Não tem como ele provar, nem como a gente provar que não aconteceu. A gente é muito rígido com informação externa, não tem como isso acontecer. A gente é cada vez mais rígido, não tem como saber [se é verdade]. Eu precisava de uma prova, mas como ele fumou a seda… Mas não funcionou né? Se aconteceu, não funcionou", ironizou Carelli.

A acusação de MC Gui aconteceu em entrevista ao programa Sala de TV, do canal WebTV Brasileira, em agosto. O artista disse que um amigo escreveu um bilhete escondido dentro de um kit de tabaco que seria entregue à ele, com orientações sobre o jogo. O cantor afirmou que a produção do programa não desconfiou e deixou o recado entrar.

"Quando eu pedi o tabaco, eles pediram tabaco, seda, piteira, isqueiro, todo o kit pra eu poder fazer o cigarro e poder fumar lá dentro. Só que eles pediram pra minha produção comprar e enviar pra eles e eles mandarem pra dentro da sede", falou.