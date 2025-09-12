FAMOSOS

Radamés culpa namoro com Viviane Araújo por queda no futebol: 'Me prejudicou'

Ex-jogador e atriz ficaram 10 anos juntos, até se separarem em 2017

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 08:36

Viviane Araújo e Radamés ficaram dez anos juntos Crédito: Reprodução/Instagram

Radamés abriu o coração durante entrevista ao podcast Basticast. O ex-jogador relembrou diversos momentos de sua vida, e surpreendeu ao ser sincero sobre seu namoro com Viviane Araújo. Os dois ficaram juntos por 10 anos, até se separarem em 2017. Segundo o ex-atleta, o romance teve consequências para sua carreira no futebol.

Quando os dois começaram a se relacionar, o ex-volante jogava no Fluminense. Ele foi o primeiro namorado de Viviane depois do fim do casamento dela com Belo, e os dois apareciam frequentemente nas páginas de fofoca. Segundo Radamés, sua imagem passou a ser mais associada ao universo das celebridades do que ao esporte, o que acabou influenciando de forma negativa em sua carreira.

"O relacionamento me prejudicou na carreira. Não ela! O fato de ela ser quem é, me prejudicou. Qualquer lugar que eu ia com ela tinha um paparazzo e a gente era fotografado. Comecei a aparecer muito mais nas páginas de fofoca, entretenimento, do que na de futebol. Aí começaram a confundir achando que eu não queria mais jogar bola, só queria saber de noitada", falou.

O ex-jogador, que se aposentou dos campos no Brasiliense em 2023, disse que ficou com uma imagem de "irresponsável". Por causa da popularidade da atriz, o casal tinha uma grande exposição no mundo do entretenimento, e frequentemente aparecia em capas de revistas, nos programas de televisão e em sites de celebridades.

"Fui jogar em muitos clubes que o diretor ou o treinador falavam que eu surpreendi porque não imaginavam que eu era profissional. Achavam que eu não treinava, que eu era irresponsável. Começaram a dizer que eu só era conhecido porque comecei a namorar a Viviane, e eu já era jogador do Fluminense, todo mundo me conhecia", lamentou.

Radamés Martins, que agora assina Radamés Furlan, reiterou que não guarda mágoas de Viviane, e que não culpa ela pela queda no futebol. "Isso nunca foi culpa dela. Era o mundo em que ela vivia. Mas eu acabei sendo rotulado e tive portas fechadas por algo que não dizia respeito à minha conduta profissional".