Atriz de 'Avenida Brasil' esteve em filme da Marvel e você pode não ter percebido

Elis Freire
Publicado em 11 de setembro de 2025 às 23:53
Ao longo dos 17 anos do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), inúmeros atores já apareceram em diferentes papéis, de heróis a coadjuvantes. Entre eles está uma atriz brasileira que, antes mesmo de se tornar conhecida do grande público brasileiro através de trabalhos nas telinhas, marcou presença em uma das primeiras produções da franquia.
Débora Nascimento é o nome dela. A artista, que mais tarde conquistaria fama nas novelas brasileiras — com destaque para "Avenida Brasil" (2012), onde viveu Tessália, e "Êta Mundo Bom!" (2016), no papel de Filó — fez sua estreia internacional em "O Incrível Hulk" (2008). À época, a artista ainda dava os primeiros passos em sua carreira.
Débora Nascimento
No filme, ela interpretou Martina, colega de trabalho de Bruce Banner (Edward Norton) no período em que o cientista se esconde no Brasil. A personagem chega a demonstrar interesse pelo protagonista, embora sua aparição seja breve.
Com uma trajetória que inclui novelas, séries, filmes e até trabalhos como modelo, Débora voltou a chamar a atenção dos fãs da Marvel em maio de 2025, quando publicou em suas redes sociais trechos de sua participação no longa. Ela relembrou o momento com entusiasmo: "Muito Marvel ela…", escreveu.