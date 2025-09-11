Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Maria de Fátima arma e coloca Celina frente a frente com Estéban em 'Vale Tudo'

O estrangeiro verá a irmã de Odete (Debora Bloch) ao lado do seu novo caso

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 23:04

Celina e Estéban em
Celina e Estéban em "Vale Tudo" Crédito: Reprodução / TV Globo

O caso de Olavo (Ricardo Teodoro) e Celina (Malu Galli) vingou em "Vale Tudo" após o bonitão dar em cima dela no casamento de Odete Roitman (Debora Bloch) com César (Cauã Reymond). Porém, a vida amorosa da personagem ainda não está resolvida na trama. Isso porque logo logo Estéban (Caco Ciocler) estará de volta e ficará frente a frente com a ex em cena que promete surpreender na novela das 9.

A situação será consequência de uma armação de Fátima (Bella Campos) que quer se reaproximar dos Roitman e enxerga Estéban (Caco Ciocler) como uma uma pedra no caminho. A pilantra armará um momento para que o estrangeiro flagre a irmã de Odete (Debora Bloch) com Olavo num restaurante. O marchant e Celina ficarão abalados com o flagra e a reação da irmã de Odete surpreenderá. 

Celina em "Vale Tudo"

Celina e Olavo passam a noite juntos após casamento de Odete em "Vale Tudo" por Reprodução/TV Globo
Olavo e Celina vivem romance proibido em “Vale tudo” por Reprodução/TV Globo
Celina (Malu Galli) no sofá da sala em 'Vale tudo' por Reprodução/Instagram
Afonso confronta Celina em "Vale Tudo" por Reprodução/TV Globo
Maria de Fátima (Bella Campos) e Celina (Malu Galli) em 'Vale Tudo' por Divulgação
Celina lendo "Amiga Genial" de Elena Ferrante em "Vale Tudo" por Reprodução / TV Globo
Celina (Malu Galli) será seduzida por Olavo (Ricardo Teodoro) por TV Globo/Divulgação
Celina (Malu Galli) em Vale Tudo por Reprodução
Celina tenta impedir que pessoas comam maionese envenenada por Reprodução/TV Globo
Celina confessa para Afonso que está apreensiva e teme que Ivan se separe de Heleninha por Reprodução
Celina ficará culpada por firmar parceria com Raquel e terá medo de reação de Heleninha por Reprodução
1 de 11
Celina e Olavo passam a noite juntos após casamento de Odete em "Vale Tudo" por Reprodução/TV Globo

Leia mais

Imagem - Ator de Vale Tudo fala sobre mágoa da infância e reconciliação com o pai no leito de morte

Ator de Vale Tudo fala sobre mágoa da infância e reconciliação com o pai no leito de morte

Imagem - Morte de Odete Roitman em Vale Tudo tem detalhes vazados; veja

Morte de Odete Roitman em Vale Tudo tem detalhes vazados; veja

Imagem - Resumo de ‘Vale Tudo’: Marco Aurélio em perigo e Polícia Federal na clínica de Leila nesta quinta (11)

Resumo de ‘Vale Tudo’: Marco Aurélio em perigo e Polícia Federal na clínica de Leila nesta quinta (11)

O amorzinho não ficará tão no ar assim. Olavo tentará beijar Celina na frente de Estéban para que o homem entenda que não tem mais nenhum tipo de chance com a ricaça, mas a morena desviará da demonstração de carinho. Mesmo sem o beijo ao vivo, o espanhol especialista em artes ficará mexido ao ver a ex com outro. 

Tempo depois, Celina chamará Estéban para jantar na sua mansão e descobrirá que foi Fátima que o chamou para ir até o restaurante para flagrar ela. A patroa de Eugênio (Luis Salém) dirá a ele que não tem nada sério com Olavo e dará ganhará um beijão no homem. 

Não custa lembrar que Celina e Esteban se separaram depois que ela o acusou de traição e de ter vazado uma foto comprometora de Heleninha (Paolla Oliveira). Desde então, Celina não havia se envolvido com ninguém, até a chegada de Olavinho mudar o rumo do folhetim. E aí? Dona Flor e seus maridos vai escolher o que?

"Vale Tudo" vai ao ar na TV Globo de segunda a sábado a partir das 21h20.

Leia mais

Imagem - Estereótipo confirmado? Veja os signos que mais sofrem com um término

Estereótipo confirmado? Veja os signos que mais sofrem com um término

Imagem - Virginia incomodou esposa de Gusttavo Lima ao tentar comprar bem do cantor; entenda

Virginia incomodou esposa de Gusttavo Lima ao tentar comprar bem do cantor; entenda

Imagem - Justin Bieber surge só de cueca passeando de diciclo: 'Carro do ovo'

Justin Bieber surge só de cueca passeando de diciclo: 'Carro do ovo'

Mais recentes

Imagem - Carlinhos Maia aparece abatido e preocupa fãs: ‘Dias muito intensos’

Carlinhos Maia aparece abatido e preocupa fãs: ‘Dias muito intensos’
Imagem - 4 signos podem transformar paixão em relacionamento sério este mês

4 signos podem transformar paixão em relacionamento sério este mês
Imagem - Diretor de 'A Fazenda 17' confirma que convidou Neymar

Diretor de 'A Fazenda 17' confirma que convidou Neymar

MAIS LIDAS

Imagem - Tribunal de Justiça abre concurso público com salários de até R$ 9 mil
01

Tribunal de Justiça abre concurso público com salários de até R$ 9 mil

Imagem - Anjo da Guarda envia mensagens especiais para 9 signos neste dia 12 de setembro
02

Anjo da Guarda envia mensagens especiais para 9 signos neste dia 12 de setembro

Imagem - 5 signos têm maior possibilidade de ganhar nas loterias; confira lista e dicas
03

5 signos têm maior possibilidade de ganhar nas loterias; confira lista e dicas

Imagem - Ufba anuncia concurso com vagas em diversas áreas e salários de até R$ 13,2 mil
04

Ufba anuncia concurso com vagas em diversas áreas e salários de até R$ 13,2 mil