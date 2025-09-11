REMEMBER?

Maria de Fátima arma e coloca Celina frente a frente com Estéban em 'Vale Tudo'

O estrangeiro verá a irmã de Odete (Debora Bloch) ao lado do seu novo caso

Elis Freire

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 23:04

Celina e Estéban em "Vale Tudo" Crédito: Reprodução / TV Globo

O caso de Olavo (Ricardo Teodoro) e Celina (Malu Galli) vingou em "Vale Tudo" após o bonitão dar em cima dela no casamento de Odete Roitman (Debora Bloch) com César (Cauã Reymond). Porém, a vida amorosa da personagem ainda não está resolvida na trama. Isso porque logo logo Estéban (Caco Ciocler) estará de volta e ficará frente a frente com a ex em cena que promete surpreender na novela das 9.

A situação será consequência de uma armação de Fátima (Bella Campos) que quer se reaproximar dos Roitman e enxerga Estéban (Caco Ciocler) como uma uma pedra no caminho. A pilantra armará um momento para que o estrangeiro flagre a irmã de Odete (Debora Bloch) com Olavo num restaurante. O marchant e Celina ficarão abalados com o flagra e a reação da irmã de Odete surpreenderá.

O amorzinho não ficará tão no ar assim. Olavo tentará beijar Celina na frente de Estéban para que o homem entenda que não tem mais nenhum tipo de chance com a ricaça, mas a morena desviará da demonstração de carinho. Mesmo sem o beijo ao vivo, o espanhol especialista em artes ficará mexido ao ver a ex com outro.

Tempo depois, Celina chamará Estéban para jantar na sua mansão e descobrirá que foi Fátima que o chamou para ir até o restaurante para flagrar ela. A patroa de Eugênio (Luis Salém) dirá a ele que não tem nada sério com Olavo e dará ganhará um beijão no homem.

Não custa lembrar que Celina e Esteban se separaram depois que ela o acusou de traição e de ter vazado uma foto comprometora de Heleninha (Paolla Oliveira). Desde então, Celina não havia se envolvido com ninguém, até a chegada de Olavinho mudar o rumo do folhetim. E aí? Dona Flor e seus maridos vai escolher o que?