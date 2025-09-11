O QUE HOUVE?

Justin Bieber surge só de cueca passeando de diciclo: 'Carro do ovo'

Cantor movimentou as redes sociais com fotos e imagens em uma mata

Elis Freire

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 19:57

Justin Bieber publicou imagens no Instagram Crédito: Reprodução / Instagram

O cantor Justin Bieber surpreendeu os fãs nesta quarta-feira (10) ao compartilhar imagens e vídeos passeando em um diciclo — veículo elétrico de duas rodas muito usado por seguranças de shopping — vestido só com uma cueca branca. O artista canadense já tem o costume de de fazer publicações um tanto quanto "non sense" e extremamente pessoais, mas não deixou de movimentar a web, principalmente os seguidores brasileiros, que deixaram inúmeras piadas na publicação.

Nos registros ele está sorridente, descendo uma ladeira com o veículo em uma estrada de pedras em meio a uma mata. A aventura foi partilhada em publicação no seu perfil no Instagram com sua a música "Speed Demon" ao fundo.

Justin Bieber só de cueca passeando em diciclo 1 de 9

Os comentários sobre a aparência física e personalidade de Justin foram inúmeros. "O carro do ovo passando na sua rua", brincou uma seguidora. "Bundinha de gaveta", definiu outro. "Você está convidado para um treino de glúteo, vamo", concordou um terceiro. Já um outro internauta ponderou sobre a postura do artista nas redes, de forma bem-humorada: "Menino tu eh pai, vai colocar uma bermuda".