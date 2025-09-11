Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Justin Bieber surge só de cueca passeando de diciclo: 'Carro do ovo'

Cantor movimentou as redes sociais com fotos e imagens em uma mata

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 19:57

Justin Bieber publicou imagens no Instagram
Justin Bieber publicou imagens no Instagram Crédito: Reprodução / Instagram

O cantor Justin Bieber surpreendeu os fãs nesta quarta-feira (10) ao compartilhar imagens e vídeos passeando em um diciclo —  veículo elétrico de duas rodas muito usado por seguranças de shopping — vestido só com uma cueca branca. O artista canadense já tem o costume de de fazer publicações um tanto quanto "non sense" e extremamente pessoais, mas não deixou de movimentar a web, principalmente os seguidores brasileiros, que deixaram inúmeras piadas na publicação.

Nos registros ele está sorridente, descendo uma ladeira com o veículo em uma estrada de pedras em meio a uma mata. A aventura foi partilhada em publicação no seu perfil no Instagram com sua a música "Speed Demon" ao fundo. 

Justin Bieber só de cueca passeando em diciclo

Justin Bieber de diciclo em floresta por Reprodução / Instagram
Justin Bieber de diciclo em floresta por Reprodução / Instagram
Justin Bieber de diciclo em floresta por Reprodução / Instagram
Justin Bieber de diciclo em floresta por Reprodução / Instagram
Justin Bieber de diciclo em floresta por Reprodução / Instagram
Justin Bieber de diciclo em floresta por Reprodução / Instagram
Justin Bieber de diciclo em floresta por Reprodução / Instagram
Justin Bieber de diciclo em floresta por Reprodução / Instagram
Justin Bieber de diciclo em floresta por Reprodução / Instagram
1 de 9
Justin Bieber de diciclo em floresta por Reprodução / Instagram

Os comentários sobre a aparência física e personalidade de Justin foram inúmeros. "O carro do ovo passando na sua rua", brincou uma seguidora. "Bundinha de gaveta", definiu outro. "Você está convidado para um treino de glúteo, vamo", concordou um terceiro. Já um outro internauta ponderou sobre a postura do artista nas redes, de forma bem-humorada: "Menino tu eh pai, vai colocar uma bermuda".

Depois de lançar o álbum "Swag"em julho, Justin pegou os fãs de surpresa na última sexta-feira (5) e ao colocar no ar o EP "Swag II", com faixas experimentais que unem R&B, pop e eletrônica.

Leia mais

Imagem - 'A Fazenda 17': reality terá infiltrados entre os participantes, conta diretor

'A Fazenda 17': reality terá infiltrados entre os participantes, conta diretor

Imagem - Ana Paula Arósio quebrou quatro dentes de Reynaldo Gianecchini em gravação: ‘Não gosto nem dem de falar’

Ana Paula Arósio quebrou quatro dentes de Reynaldo Gianecchini em gravação: ‘Não gosto nem dem de falar’

Imagem - ‘Versão adolescente’ da Gracyanne? Duda Guerra mostra dieta com 20 ovos por dia e deixa nutricionistas em choque

‘Versão adolescente’ da Gracyanne? Duda Guerra mostra dieta com 20 ovos por dia e deixa nutricionistas em choque

Mais recentes

Imagem - Carlinhos Maia aparece abatido e preocupa fãs: ‘Dias muito intensos’

Carlinhos Maia aparece abatido e preocupa fãs: ‘Dias muito intensos’
Imagem - 'A Fazenda 17': reality terá infiltrados entre os participantes, conta diretor

'A Fazenda 17': reality terá infiltrados entre os participantes, conta diretor
Imagem - Ana Paula Arósio quebrou quatro dentes de Reynaldo Gianecchini em gravação: ‘Não gosto nem dem de falar’

Ana Paula Arósio quebrou quatro dentes de Reynaldo Gianecchini em gravação: ‘Não gosto nem dem de falar’

MAIS LIDAS

Imagem - Dia do Brigadeiro: aprenda a receita perfeita para o doce ficar com gostinho de infância
01

Dia do Brigadeiro: aprenda a receita perfeita para o doce ficar com gostinho de infância

Imagem - Irmão ameaça chamar polícia depois de visita surpresa de Suzane von Richthofen
02

Irmão ameaça chamar polícia depois de visita surpresa de Suzane von Richthofen

Imagem - De herdeiro milionário a vida reclusa: como vive hoje Andreas, irmão de Suzane von Richthofen
03

De herdeiro milionário a vida reclusa: como vive hoje Andreas, irmão de Suzane von Richthofen

Imagem - Por 4 a 1, Bolsonaro e aliados são condenados por tentativa de golpe de Estado
04

Por 4 a 1, Bolsonaro e aliados são condenados por tentativa de golpe de Estado