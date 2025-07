ERA DO RAP?

Justin Bieber lança disco novo nesta sexta-feira (11); confira detalhes

Com 20 faixas, 'Swag' promete mostrar um novo lado do cantor

Elis Freire

Publicado em 10 de julho de 2025 às 22:19

Justin Bieber anuncia álbum relâmpago Crédito: Reprodução

Com o nome nas redes sociais mudado para "Lil Bieber", Justin Bieber anunciou um novo projeto musical que promete mostrar um outro lado do cantor norte-americano. A divulgação oficial foi realizada nesta quinta-feira (10), através de outdoors e nas redes sociais. De nome “Swag”, fãs especulam que o álbum seja o início da era de rap do famoso. >

O anúncio de "Swag" teve até direito a um painel na Times Square, em Nova York, com o título e a lista completa de faixas do trabalho de estúdio. Junto com o álbum, Bieber lançou ainda a sua nova marca de moda, chamada SKYLRK.>

O disco chega às plataformas nesta sexta-feira (11), com 20 músicas, entre elas “Daisies”, “Yukon”, “405”, “Forgiveness” e “Walking Away”. Segundo o The Hollywood Reporter, Bieber finalizou o trabalho na Islândia, em abril, após passar uma temporada em estúdio com nomes como Gunna, Cash Cobain e Sexyy Redd. As participações dos artistas ainda não foram confirmadas oficialmente. >

No perfil oficial de Justin Bieber no Instagram, o artista compartilhou imagens da identidade visual do trabalho. Nas fotografias, o cantor aparece ao lado esposa, Hailey Bieber, e de um bebê, identificado como seu filho. As imagens estão em preto e branco e o cabelo de "Lil Bieber" completamente raspado. A capa também já foi divulgada. >