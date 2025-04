MÚSICA

Rachel Reis lança novo disco, "Divina Casca", nesta terça (15)

Cantora baiana mistura samba, reggae e eletropop em trabalho que celebra transformação pessoal e artística

"Divina Casca é sobre sentir na pele cada parte da jornada. Trata-se de abraçar as feridas e reconhecer o poder de transformação que há nelas", explica Rachel. A faixa-título, "Casca", simboliza esse percurso: "É sobre a casca que carrego e que me envolve, sobre a pessoa em que me transformei. Cada marca na pele me trouxe até aqui". O clipe da música, dirigido por Aline Lata, ficará disponível no YouTube. >