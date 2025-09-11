NO SET

Ana Paula Arósio quebrou quatro dentes de Reynaldo Gianecchini em gravação: ‘Não gosto nem dem de falar’

Atriz gravava cena com Gianecchini quando aconteceu acidente

Felipe Sena

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 19:00

Ana Paula Arósio e Reynaldo Gianecchini em "Esperança" (2008) Crédito: Reprodução | Globo

O ator Reynaldo Gianecchini relembrou um momento inusitado e um tanto perigoso que aconteceu durante as gravações de “Esperança”, telenovela exibida pela TV Globo, em 2002. Na época, o ator vivia o italiano Toni que era apaixonado por Camille (Ana Paula Arósio).

Ana Paula Arósio 1 de 19

Um acidente levou Gianecchini a perder quatro dentes. O ator chegou a mencionar o que aconteceu em sua biografia “Giane" (2012). Faustão, que tem enfrentado problemas de saúde, questionou o ator sobre o episódio, quando apresentava o “Faustão na Band”, programa que teve o contrato finalizado em maio deste ano.

“Foi um trabalho de cena, e eu não parei, continuei fazendo, e foi derramando sangue, e eu só olhava os meus dentinhos, e ia me dando aquela aflição, e eu com aquele negócio do ator: ‘não vou parar, não vou parar”, disse o ator no programa em que também estava a cantora Vanessa da Mata, o cantor Fiuk e a atriz Desirée Oliveira.

“Eu não gosto nem de falar, porque parece que ela é culpada, mas foi um acidente de trabalho, mas foi a maravilhosa Ana Paula Arósio”, disse Gianecchini sobre a atriz que está no ar na reprise de “Terra Nostra” (1999) no Edição Especial nas tardes da Globo. “Ela pode”, chegou a brincar Vanessa.

Durante as gravações de “Esperança”, em uma cena de ciúmes, a personagem de Ana Paula Arósio, Camilli, tinha que destruir uma estátua que o personagem de Gianecchini, Toni, havia feito para outra mulher. Na cena, a atriz usou uma barra de ferro para quebrar a escultura.

Foi nesse momento que aconteceu o inesperado acidente. Um pedaço da estátua se soltou e atingiu a boca de Gianecchini, quebrando quatro dentes do ator. Arósio chegou a torcer o pé e, em meio ao acidente, continuou gravando a cena, segundo relatos.

Gianecchini chegou a ser levado para um consultório odontológico para tratar os dentes. Na época, a atriz já estava sofrendo com problemas relacionados à saúde mental. A última novela da artista na TV Globo foi “Ciranda de Pedra” (2008).