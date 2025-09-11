Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ana Paula Arósio quebrou quatro dentes de Reynaldo Gianecchini em gravação: ‘Não gosto nem dem de falar’

Atriz gravava cena com Gianecchini quando aconteceu acidente

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 19:00

Ana Paula Arósio e Reynaldo Gianecchini em
Ana Paula Arósio e Reynaldo Gianecchini em "Esperança" (2008) Crédito: Reprodução | Globo

O ator Reynaldo Gianecchini relembrou um momento inusitado e um tanto perigoso que aconteceu durante as gravações de “Esperança”, telenovela exibida pela TV Globo, em 2002. Na época, o ator vivia o italiano Toni que era apaixonado por Camille (Ana Paula Arósio).

Ana Paula Arósio

Ana Paula Arósio faz nova aparição no Brasil e empolga fãs por Reprodução
Ana Paula Arósio faz rara aparição em quase 15 anos longe da TV por Reprodução
Ana Paula Arósio por Reprodução
Videocast ‘O futuro já começou’, com Renata Capucci conversa com Maju Coutinho, Lya Mara, Ana Paula Arósio e Custódio Coimbra por Raisa Carvalho/Rede Globo
Ana Paula Arósio em campanha de um banco em 2020 por Reprodução
A atriz Ana Paula Arósio com o marido, Henrique Plombon Pinheiro por Reprodução
Ana Paula Arósio em 2025 por Reprodução
Ana Paula Arósio por Reprodução
Ana Paula Arósio antes e depois por TV Globo/Arquivo e Reprodução
Ana Paula Arósio por Arquivo/Globo
Arquivo/Globo por Arquivo/Globo
Ana Paula Arósio por Arquivo/Globo
Ana Paula Arósio por Arquivo/Globo
Giuliana (Ana Paula Arósio) e Matteo (Thiago Lacerda) em Terra Nostra por Arquivo/Globo
Reynaldo Gianecchini e Ana Paula Arósio em "Esperança" por Arquivo/Globo
Matteo (Thiago Lacerda) e Giuliana (Ana Paula Arósio) em Terra Nostra por Arquivo/Globo
Ana Paula Arósio em "Ciranda de Pedra" por Arquivo/Globo
Giuliana (Ana Paula Arósio) em Terra Nostra por Arquivo/Globo
Matteo (Thiago Lacerda) e Giuliana (Ana Paula Arósio) em Terra Nostra por Arquivo/Globo
1 de 19
Ana Paula Arósio faz nova aparição no Brasil e empolga fãs por Reprodução

Leia mais

Imagem - Passado traumático: ex de Ana Paula Arósio morreu em sua frente e deixou recados enigmáticos

Passado traumático: ex de Ana Paula Arósio morreu em sua frente e deixou recados enigmáticos

Imagem - Ana Paula Arósio surpreende ao retornar à tela da TV Globo

Ana Paula Arósio surpreende ao retornar à tela da TV Globo

Imagem - Ana Paula Arósio viveu sob regras rígidas da mãe na infância: 'Escondia que comia lasanha!'

Ana Paula Arósio viveu sob regras rígidas da mãe na infância: 'Escondia que comia lasanha!'

Um acidente levou Gianecchini a perder quatro dentes. O ator chegou a mencionar o que aconteceu em sua biografia “Giane" (2012). Faustão, que tem enfrentado problemas de saúde, questionou o ator sobre o episódio, quando apresentava o “Faustão na Band”, programa que teve o contrato finalizado em maio deste ano.

“Foi um trabalho de cena, e eu não parei, continuei fazendo, e foi derramando sangue, e eu só olhava os meus dentinhos, e ia me dando aquela aflição, e eu com aquele negócio do ator: ‘não vou parar, não vou parar”, disse o ator no programa em que também estava a cantora Vanessa da Mata, o cantor Fiuk e a atriz Desirée Oliveira.

“Eu não gosto nem de falar, porque parece que ela é culpada, mas foi um acidente de trabalho, mas foi a maravilhosa Ana Paula Arósio”, disse Gianecchini sobre a atriz que está no ar na reprise de “Terra Nostra” (1999) no Edição Especial nas tardes da Globo. “Ela pode”, chegou a brincar Vanessa.

Durante as gravações de “Esperança”, em uma cena de ciúmes, a personagem de Ana Paula Arósio, Camilli, tinha que destruir uma estátua que o personagem de Gianecchini, Toni, havia feito para outra mulher. Na cena, a atriz usou uma barra de ferro para quebrar a escultura.

Foi nesse momento que aconteceu o inesperado acidente. Um pedaço da estátua se soltou e atingiu a boca de Gianecchini, quebrando quatro dentes do ator. Arósio chegou a torcer o pé e, em meio ao acidente, continuou gravando a cena, segundo relatos.

Gianecchini chegou a ser levado para um consultório odontológico para tratar os dentes. Na época, a atriz já estava sofrendo com problemas relacionados à saúde mental. A última novela da artista na TV Globo foi “Ciranda de Pedra” (2008).

Apesar do ocorrido, Gianecchini disse que tem admiração pela atriz e um carinho enorme. “Eu gosto muito da Ana e gostaria que ela voltasse, mas sei que ela fez uma escolha e tá tudo certo. Espero que ela seja feliz, mas faz falta”.

Leia mais

Imagem - Aprenda 5 receitas de sopas, caldos e cremes com frango

Aprenda 5 receitas de sopas, caldos e cremes com frango

Imagem - Como estimular a leitura e a escrita para os filhos na infância

Como estimular a leitura e a escrita para os filhos na infância

Imagem - 6 receitas práticas e saborosas para o almoço de domingo

6 receitas práticas e saborosas para o almoço de domingo

Mais recentes

Imagem - Carlinhos Maia aparece abatido e preocupa fãs: ‘Dias muito intensos’

Carlinhos Maia aparece abatido e preocupa fãs: ‘Dias muito intensos’
Imagem - Justin Bieber surge só de cueca passeando de diciclo: 'Carro do ovo'

Justin Bieber surge só de cueca passeando de diciclo: 'Carro do ovo'
Imagem - 'A Fazenda 17': reality terá infiltrados entre os participantes, conta diretor

'A Fazenda 17': reality terá infiltrados entre os participantes, conta diretor

MAIS LIDAS

Imagem - Dia do Brigadeiro: aprenda a receita perfeita para o doce ficar com gostinho de infância
01

Dia do Brigadeiro: aprenda a receita perfeita para o doce ficar com gostinho de infância

Imagem - Irmão ameaça chamar polícia depois de visita surpresa de Suzane von Richthofen
02

Irmão ameaça chamar polícia depois de visita surpresa de Suzane von Richthofen

Imagem - De herdeiro milionário a vida reclusa: como vive hoje Andreas, irmão de Suzane von Richthofen
03

De herdeiro milionário a vida reclusa: como vive hoje Andreas, irmão de Suzane von Richthofen

Imagem - Por 4 a 1, Bolsonaro e aliados são condenados por tentativa de golpe de Estado
04

Por 4 a 1, Bolsonaro e aliados são condenados por tentativa de golpe de Estado