TRAUMA DO PASSADO

Passado traumático: ex de Ana Paula Arósio morreu em sua frente e deixou recados enigmáticos

Relembre tragédia que aconteceu em 1996

Felipe Sena

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 18:16

Ana Paula Arósio sofreu um dos maioes traumas de sua vida Crédito: Reprodução | Globo

No ar na reprise de ‘Terra Nostra’, Ana Paula Arósio foi um dos nomes mais marcantes da TV Globo. Conhecida pelo talento e beleza inconfundível, a atriz desistiu da carreira nos estúdios e passou a viver de maneira reclusa após problemas relacionados à saúde mental e alguns traumas.

Ana Paula Arósio 1 de 9

Um dos piores traumas que Arósio viveu está no fato de ter presenciado a morte do ex-namorado, quando a artista tinha 21 anos de idade. Na época, em 1996, o empresário Luiz Carlos Leonardo Tjurs, de 29 anos, morreu na frente da atriz.

O então namorado de Arósio tirou a vida na frente da atriz na época em que estava no ar na novela “Razão de Viver”, do SBT. Inclusive, os dois se casariam em dezembro do mesmo ano, de acordo com informação do jornal Folha de S. Paulo.

De acordo com o jornal, o momento trágico aconteceu no quarto do apartamento do empresário, no Conjunto Nacional, localizado na esquina na Avenida Paulista com a Rua Augusta. Luiz Tjurs deixou mensagens misteriosas antes de morrer. Foram três bilhetes que haviam sido escritos no Dia de Finados. Neles, o empresário diz que iria se matar.

A Folha entrevistou o delegado Ivaney Cayres de Souza, 40, titular do 78º DP (Jardins), que informou na época que “no geral, os bilhetes” diziam “a mesma coisa”.

“Estava se sentindo traído e, por isso, resolveu matar. Nos bilhetes, ele diz que ela (Ana Paula) o estava traindo com um homem mais velho, o que o deixou muito chocado”, disse o delegado.

Na época, Arósio ficou chocada, o que era esperado. Por isso, ela e a mãe decidiram viajar para fora de São Paulo para “relaxar um pouco”, segundo a secretária do lar Maria das Graças Almeida Pinheiro.