OLHA ELA!

Ana Paula Arósio surpreende ao retornar à tela da TV Globo

Atriz está longe da televisão há 15 anos

Giuliana Mancini

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 07:54

Ana Paula Arósio em comercial Crédito: Reprodução

Ana Paula Arósio pegou os fãs de surpresa ao ressurgir na tela da TV Globo. A atriz está afastada da emissora desde 2010, quando deixou de fazer novelas, mas reapareceu em uma chamada televisiva para divulgar a reprise de "Terra Nostra", trama do qual foi a protagonista.

No vídeo, Thiago Lacerda liga para Arósio em uma chamada de vídeo e a atriz convida o público a assistir à novela novamente. Os dois, vale lembrar, formaram o par romântico da novela de Benedito Ruy Barbosa. Eles interpretaram Matteo e Giuliana, dois imigrantes italianos que se apaixonam em um navio, mas se perdem um do outro ao chegarem ao Brasil.

"Amore mio, acha que já não sei?", responde Ana Paula. "Em setembro todo mundo vai matar a saudade do Matteo e da Giuliana", continua. Ao final, ela aparece sozinha em um cenário de natureza e fala: "Em setembro é tudo nosso. Tudo nosso na Globo".

"Terra Nostra" vai substituir "História de Amor" na faixa Edição Especial, espaço vespertino de reprises da Globo. A trama será reprisada a partir de 1º de setembro, por volta das 14h45.

Ana Paula Arósio está longe da TV há 15 anos. A última novela protagonizada por ela foi "Ciranda de Pedra" (2008). Depois, fez a minissérie "Na Forma da Lei" (2010) e estava escalada para estrelar "Insensato Coração" (2011), mas não compareceu às gravações e, na sequência, encerrou contrato com a Globo. À época, a desistência gerou ruídos com o Gilberto Braga (1945-2021), autor que escreveu a trama com Ricardo Linhares.

Após deixar a carreira, Ana Paula passou a viver em sítios no Brasil e na Inglaterra na companhia do marido, o arquiteto Henrique Plombon Pinheiro. Ficou a maior parte deste tempo reclusa, longe dos holofotes. Foram raras aparições públicas, e a atriz só apareceu em duas ações publicitárias - uma para um banco, e outra para uma farmacêutica.